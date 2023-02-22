Жители Актобе неожиданно узнали, что купленные три года назад авто им не принадлежат

В Актобе автовладельцы стали жертвами скандальной финансовой пирамиды. Три года назад они купили машины. Но теперь неожиданно выяснилось, что транспорт проходит в качестве вещдоков по громким уголовным делам фирм "Гарант 24 Ломбард", "Выгодный займ" и ряда других. У многих авто забрали на штрафстоянку, и неизвестно, вернут ли обратно. Об этом говорится в сюжете телеканала КТК, передает Tengrinews.kz.
"Оформили через спецЦОН, то есть никаких упоминаний, что это ломбард или еще что-то, не было. Приобрели в 2020 году в январе, в мае этого же года у нас ее забирают. Месяц стоит на штрафстоянке машина. Забрали ее под сохранную расписку. Но три года с лишним не можем распоряжаться своим имуществом. Как-то не очень охота отдавать свое имущество, которое было куплено за честные деньги", - заявил автовладелец Алексей Пупыкин.
По словам горожан, машины они купили через объявления на популярных сайтах. Автомобили привлекали своей ценой и качеством. После сделки транспорт без проблем зарегистрировали на новых владельцев.
Что будет с арестованными авто, еще непонятно. На них теперь претендуют прежние владельцы, обманутые аферистами. Спор должен был решиться в гражданском суде. Но прокуроры внесли протест, согласно которому все имущество необходимо вернуть прежним владельцам.
"Мы просим, чтобы приговор суда № 2 города Актобе оставили без изменений и судьбу этих вещественных доказательств решали в гражданском порядке. Часть оставили по принадлежности добросовестным приобретателям, то есть законным владельцам", - заявил правозащитник Ерлан Кулатаев.
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