Сколько казахстанцев не вернулись в страну после программы "Болашак" и какое наказание им грозит

За 30 лет реализации программа "Болашак" обучила за рубежом более 12 тысяч высококвалифицированных кадров. В рамках этой программы в год на одного студента тратится в среднем 10 миллионов тенге. Massaget.kz узнал, сколько из отправленных на учебу студентов не вернулось в страну и какое наказание им за это грозит, передает Tengrinews.kz.
Как выяснилось, есть немало людей, которые учились за границей по стипендии и не вернулись домой. По данным Центра международных программ, за 30-летнюю историю программы "Болашак" количество выпускников, лишившихся стипендии, составляет около 1 процента - всего 180 человек. Те, кто потерял стипендию, полностью возместили расходы или находятся в процессе возмещения средств, потраченных в рамках программы.
По словам представителей ведомства, студенты, не вернувшиеся в страну, сначала будут лишены стипендии, а затем оштрафованы.
С случае утраты победителем конкурса стипендии "Болашак" по решению республиканской комиссии все расходы, произведенные на него со дня принятия решения республиканской комиссией о присуждении "Болашака", подлежат возмещению. Кроме того, бывшему стипендиату выписывают штраф.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz