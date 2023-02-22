Сколько казахстанцев не вернулись в страну после программы "Болашак" и какое наказание им грозит

За 30 лет реализации программа "Болашак" обучила за рубежом более 12 тысяч высококвалифицированных кадров. В рамках этой программы в год на одного студента тратится в среднем 10 миллионов тенге. Massaget.kz узнал, сколько из отправленных на учебу студентов не вернулось в страну и какое наказание им за это грозит, передает Tengrinews.kz.



Как выяснилось, есть немало людей, которые учились за границей по стипендии и не вернулись домой. По данным Центра международных программ, за 30-летнюю историю программы "Болашак" количество выпускников, лишившихся стипендии, составляет около 1 процента - всего 180 человек. Те, кто потерял стипендию, полностью возместили расходы или находятся в процессе возмещения средств, потраченных в рамках программы.



По словам представителей ведомства, студенты, не вернувшиеся в страну, сначала будут лишены стипендии, а затем оштрафованы.



С случае утраты победителем конкурса стипендии "Болашак" по решению республиканской комиссии все расходы, произведенные на него со дня принятия решения республиканской комиссией о присуждении "Болашака", подлежат возмещению. Кроме того, бывшему стипендиату выписывают штраф.