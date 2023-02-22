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Сколько казахстанцев не вернулись в страну после программы "Болашак" и какое наказание им грозит

Просмотров:775 Опубликовано: Сегодня, 08:23
Сколько казахстанцев не вернулись в страну после программы "Болашак" и какое наказание им грозит
Фото из открытых источников
За 30 лет реализации программа "Болашак" обучила за рубежом более 12 тысяч высококвалифицированных кадров. В рамках этой программы в год на одного студента тратится в среднем 10 миллионов тенге. Massaget.kz узнал, сколько из отправленных на учебу студентов не вернулось в страну и какое наказание им за это грозит, передает Tengrinews.kz.

Как выяснилось, есть немало людей, которые учились за границей по стипендии и не вернулись домой. По данным Центра международных программ, за 30-летнюю историю программы "Болашак" количество выпускников, лишившихся стипендии, составляет около 1 процента - всего 180 человек. Те, кто потерял стипендию, полностью возместили расходы или находятся в процессе возмещения средств, потраченных в рамках программы.

По словам представителей ведомства, студенты, не вернувшиеся в страну, сначала будут лишены стипендии, а затем оштрафованы.

С случае утраты победителем конкурса стипендии "Болашак" по решению республиканской комиссии все расходы, произведенные на него со дня принятия решения республиканской комиссией о присуждении "Болашака", подлежат возмещению. Кроме того, бывшему стипендиату выписывают штраф.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • tom2005
 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 10:31
Kain-Livesy,

Условия конечно надо создавать. Но по теме статьи, речь идёт о стипендиантах которые осознанно нарушают контракт, за них государство оплачивает, они там остаются не возвращаются. Знаю одного такого дебила, в залог ставил родительскую недвижимость. Остался там, у родителей проблемы. Многие едут на MBA просто чтобы в резюме стояла отметка и в корыстных целях, дань моде так сказать. Никакой научной и исследовательской деятельности не ведут. Поэтому надо упор делать именно на талантливых выпускников школ и создавать условия для них.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • дорожник
  • Orion
  • Космос
  • Empro
  • chilian
  • tom2005
 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 09:08
Цитата: Наги_Актау
А чтобы возвращались надо вводить уголовную ответственность по статье Мошенничество, с запросами по экстрадиции. Такие невозвращенцы портят статистику и поиски ставят палки в колеса тем молодым людям которым предстоит получить визы для учёбы в будущем.

а может для начала создать благоприятные условия, чтоб работать в Казахстане было престижно и прибыльно?

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • ЛШП
  • Adai11
  • tom2005
 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 08:33
Программа, изживашая себя. Магистратура в США и в Европе по большей части доступна и бесплатна для людей с реальными знаниями и так называемым бэкграундом. Финансировать надо гениальных и выдающихся выпускников школ после 11 класса по приоритетным специальностям и перспективным специальностям. А чтобы возвращались надо вводить уголовную ответственность по статье Мошенничество, с запросами по экстрадиции. Такие невозвращенцы портят статистику и поиски ставят палки в колеса тем молодым людям которым предстоит получить визы для учёбы в будущем.
 
 

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