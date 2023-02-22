Выплату до 45% от потерянного дохода могут получать уволенные казахстанцы

По состоянию на 1 февраля 2023 года численность получателей социальной выплаты на случай потери работы из государственного фонда социального страхования ( ГФСС) составила 33,5 тыс человек, при этом 14,3 тыс гражданам выплата назначена впервые именно в этом году, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.
В соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 45% от потерянного дохода.
Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:
- авторизоваться на портале eGov.kz; - в разделе «Трудоустройство и занятость» выбрать услугу «Регистрация лиц, ищущих работу»; - заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП; - в течение одного дня центр занятости населения (ЦЗН) по месту жительства заявителя предложит вакансии; - если работа не найдена, в течение рабочих 3 дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник ЦЗН).
Эту услугу в онлайн режиме также можно получить через электронную биржу труда (enbek.kz).
При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.
Социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.
К слвоу, по поручению президента с 1 января 2023 года увеличен коэффициент замещения утраченного дохода с 40% до 45%. При этом порядок назначения выплаты сохранен и распространяется только на участников системы социального страхования, потерявших работу и получивших статус безработного.
Повышение размеров соцвыплаты по потере работы также коснулось действующих получателей по состоянию на 1 января 2023 года, которое произведено автоматически.
Как сообщалось ранее, министерством труда и социальной защиты населения РК запущен функционал по дистанционному оказанию услуг центров занятости населения посредством электронной биржи труда. Это позволило упростить процедуры регистрации безработных и получение государственных услуг по поддержке занятости, в том числе социальной выплаты по потере работы. Теперь все можно сделать, имея только интернет, компьютер и электронную цифровую подпись.
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