Конфликт двух черных "Гелендвагенов" с "Шевроле" на дороге в Алматы попал на видео

Конфликт двух "Гелендвагенов" с "Шевроле" попал на видео, передает корреспондент Tengrinews.kz. Судя по видеозаписи с регистратора, это произошло на проспекте Аль-Фараби в Алматы.Два "Гелендвагена" сначала ехали по левой крайней полосе за белым "Шевроле", затем они начали ему сигналить фарами, чтобы он уступил дорогу. В какой-то момент водители "Гелендвагенов" зажали "Шевроле" спереди и сбоку. Затем они начали создавать аварийную ситуацию и вытеснять "Шевроле" со средней полосы.В Департаменте полиции города нашли правонарушителей на "Гелендвагенах". За рулем элитных авто были водители 33 и 30 лет."При мониторинге социальных сетей выявлены факты нарушений ПДД водителями автомашин марки Mercedes-benz G63 AMG. В отношении правонарушителей составлены административные протоколы: на гражданина К. 1990 года рождения - по статье 606, части 1 КоАП и гражданина Қ. 1993 года рождения - по статье 595, части 1 КоАП. Вместе с тем с ними проведена праворазъяснительная беседа о недопущении нарушений ПДД", - сообщили в полиции.Отметим, что по статье 606, части 1 КоАП ("Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки") предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 10 МРП (34 500 тенге).По статье 595, части 1 ("Нарушение правил маневрирования") предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 5 МРП (17 250 тенге).