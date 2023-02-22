Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 22 Февраля
+3...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.65 KZT
  • €1 = 475.2 KZT
  • 1 RUB = 5.98 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Конфликт двух черных "Гелендвагенов" с "Шевроле" на дороге в Алматы попал на видео

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:53
Конфликт двух черных "Гелендвагенов" с "Шевроле" на дороге в Алматы попал на видео
Кадры из видео
Конфликт двух "Гелендвагенов" с "Шевроле" попал на видео, передает корреспондент Tengrinews.kz. Судя по видеозаписи с регистратора, это произошло на проспекте Аль-Фараби в Алматы.

Два "Гелендвагена" сначала ехали по левой крайней полосе за белым "Шевроле", затем они начали ему сигналить фарами, чтобы он уступил дорогу. В какой-то момент водители "Гелендвагенов" зажали "Шевроле" спереди и сбоку. Затем они начали создавать аварийную ситуацию и вытеснять "Шевроле" со средней полосы.

В Департаменте полиции города нашли правонарушителей на "Гелендвагенах". За рулем элитных авто были водители 33 и 30 лет.

"При мониторинге социальных сетей выявлены факты нарушений ПДД водителями автомашин марки Mercedes-benz G63 AMG. В отношении правонарушителей составлены административные протоколы: на гражданина К. 1990 года рождения - по статье 606, части 1 КоАП и гражданина Қ. 1993 года рождения - по статье 595, части 1 КоАП. Вместе с тем с ними проведена праворазъяснительная беседа о недопущении нарушений ПДД", - сообщили в полиции.

Отметим, что по статье 606, части 1 КоАП ("Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки") предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 10 МРП (34 500 тенге).

По статье 595, части 1 ("Нарушение правил маневрирования") предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 5 МРП (17 250 тенге).



Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика