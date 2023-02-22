Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 22 Февраля
+3...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.65 KZT
  • €1 = 475.2 KZT
  • 1 RUB = 5.98 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Казахстан прорабатывает вопрос строительства газопровода из России в Китай

Просмотров:476 Опубликовано: Сегодня, 12:37
Казахстан прорабатывает вопрос строительства газопровода из России в Китай
Фото из открытых источников
Астана. 22 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Казахстан прорабатывает вопрос строительства международного газопровода из России через свою территорию в Китай, сообщил министр энергетики (МЭ) РК Болат Акчулаков.

«На сегодняшний день QazaqGaz совместно с «Газпромом» прорабатывает вопрос разработки предТЭО для изучения комплекса вопросов строительства международного газопровода «Россиийская Федерация – Республика Казахстан – Китайская Народная Республика», - сказал Акчулаков, выступая с докладом на заседании правительства в среду.

По его словам, это второй вариант импорта российского газа в рамках дорожной карты по сотрудничеству в газовой отрасли между Казахстаном и Россией.

Первый вариант газификации восточных регионов Казахстана, это, по его данным, строительство газопровода по маршруту «Костанай – Астана – Павлодар – Семей – Усть-Каменогорск», что потребует значительных средств, роста тарифов на газ для потребителей и вовлечения в разработку новых ресурсов газовых месторождений, а от разведки до ввода в среднем уходит 7-10 лет.


Источник: kaztag.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ingul (Посетители) Сегодня, 14:37
Казахстан подает нефть через Россию, так почему же не разрешить России транспортировать свой газ в Китай?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
saktau (Посетители) Сегодня, 14:28
Пущай строят за свои деньги то. Нам какая разница
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
дорожник (Посетители) Сегодня, 14:21
Люди в мире разделяются на две категории — одни сидят на трубах, а другим нужны деньги.

Жить нужно непременно хорошо
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика