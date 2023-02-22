Казахстан прорабатывает вопрос строительства газопровода из России в Китай

Астана. 22 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Казахстан прорабатывает вопрос строительства международного газопровода из России через свою территорию в Китай, сообщил министр энергетики (МЭ) РК Болат Акчулаков.



«На сегодняшний день QazaqGaz совместно с «Газпромом» прорабатывает вопрос разработки предТЭО для изучения комплекса вопросов строительства международного газопровода «Россиийская Федерация – Республика Казахстан – Китайская Народная Республика», - сказал Акчулаков, выступая с докладом на заседании правительства в среду.



По его словам, это второй вариант импорта российского газа в рамках дорожной карты по сотрудничеству в газовой отрасли между Казахстаном и Россией.



Первый вариант газификации восточных регионов Казахстана, это, по его данным, строительство газопровода по маршруту «Костанай – Астана – Павлодар – Семей – Усть-Каменогорск», что потребует значительных средств, роста тарифов на газ для потребителей и вовлечения в разработку новых ресурсов газовых месторождений, а от разведки до ввода в среднем уходит 7-10 лет.