Новые штрафы за превышение скорости хотят ввести в Казахстане

Ввести новые штрафы за существенное превышение скорости и грубые нарушения правил дорожного движения предлагают в Министерстве юстиции, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Проект закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях" опубликован на сайте "Открытые НПА". Проект предусматривает изменение штрафов за превышение скорости и другие нарушения ПДД.
"Превышение установленной скорости движения от 40 до 80 километров в час влечет штраф в размере 20 МРП (69 000 тенге), от 80 и более километров в час - штраф в 40 МРП (138 000 тенге). За повторное превышение скорости от 80 километров в час и более в течение года - штраф 60 МРП (207 000 тенге)", - говорится в опубликованном документе.
Кроме того, в проект был добавлен новый пункт в статью 596, согласно которому за выезд на встречную полосу, повлекший повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и иных сооружений либо иного имущества, причинивший материальный ущерб, водителя могут лишить права на управление транспортными средствами на срок до 9 месяцев. Также вместо лишения водительских прав за выезд на встречную полосу авторы законопроекта предложили ввести штраф в размере 30 МРП (103 500 тенге).
Между тем в статье 593 "Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения", запланировали пункт, согласно которому перевозка пассажиров вне кабины транспортного средства, высовывание пассажиров в оконные проемы и люки транспортного средства, открывание дверей, а также другие подобные действия во время движения влекут штраф в размере 10 МРП (34 500 тенге).
Кроме того, несоблюдение требований пассажирами, выразившееся в нахождении их вне салона транспортного средства при его движении, влечет штраф в размере 10 МРП (34 500 тенге).
Напомним, сейчас наказание за превышение скорости прописано в статье 592 КоАП. За превышение на 10-20 километров в час штраф составит 5 МРП, за превышение на 20-40 километров в час - 10 МРП, за превышение на 40 и более километров в час - 20 МРП.
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