КТК приостановил прием нефти с месторождения Тенгиз

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) остановил прием нефти в свою трубопроводную систему с казахстанского месторождения Тенгиз, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КТК.



"По состоянию на 22 февраля в связи с затовариванием прием нефти в систему КТК с месторождения Тенгиз на нефтеперекачивающей станции "Тенгиз" остановлен. Прокачка нефти в резервуарный парк Морского терминала КТК остановлена", - говорится в сообщении.



Отмечается, что прием нефти на нефтеперекачивающие станции "Атырау" в Казахстане и "Комсомольская" в России идет в пониженных режимах.



Накануне Министр энергетики Болат Акчулаков объяснил причину остановки отгрузки казахстанской нефти на КТК и назвал ожидаемые сроки возобновления работ.



Ранее КТК остановили отгрузку казахстанской нефти. Отмечается, что резервуарный парк КТК на морском терминале КТК практически заполнен: около 1 миллиона тонн нефти. Прием нефти от грузоотправителей осуществляется в оставшиеся емкости на линейной части нефтепровода и в резпарке терминала, сообщили в КТК.



16 февраля премьер-министр Алихан Смаилов встретился с генеральным директором КТК Николаем Горбанем. Они обсудили обеспечение стабильной работы и развития Каспийского трубопроводного консорциума. Николай Горбань отметил, что КТК реализует все необходимые мероприятия для обеспечения стабильного функционирования нефтепровода и повышения надежности используемого оборудования.



Напомним, два причала (ВПУ-1 и ВПУ-2) приостановили работу в августе 2022 года после обнаружения трещин в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести.



Трубопроводная система КТК - один из крупнейших инвестпроектов в энергетической сфере на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз - Новороссийск составляет 1511 километров. По данному маршруту транспортируется большая часть экспортной нефти Казахстана. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами, позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.



Акционеры КТК: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в лице ПАО "Транснефть" (доверительное управление) - 24 процента, "КТК Компани" - 7 процентов, АО "НК "КазМунайГаз" - 19 процентов, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75 процента, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15 процентов, LUKARCO B.V. - 12,5 процента, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5 процента, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5 процента, BG Overseas Holdings Limited - 2 процента, Eni International N.A. N.V. S.ar.l. - 2 процента и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75 процента.