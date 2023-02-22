Дефицит автогаза возник в Атырау

В Атырау возник дефицит сжиженного газа для автомобилей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Ак жайык".



Журналисты сообщили, что на заправках города выстраиваются очереди. По словам водителей, на многих стациях газа нет или его отпускают по талонам. При этом разница в цене между газом и бензином АИ-95 на заправках составляет более 100 тенге за литр.



К примеру, 22 февраля на автозаправке на пересечении улиц Макатаева и Тайманова газ отпускали по талонам. Заправщик сказал, что топливо в достаточном количестве будет примерно через неделю. А еще на трех заправках газ вообще отсутствовал.



В пресс-службе акимата Атырауской области подтвердили информацию о нехватке газа. Дефицит возник из-за ремонта установки каталитического крекинга на Атырауской НПЗ. В данный момент идет работа по запуску установки, прогнозируемый срок окончания работ - 23 февраля.



Дефицит автогаза в Атырау возникает не в первый раз: такое уже было в ноябре прошлого года. Тогда причиной был назван плановый ремонт на АНПЗ.