Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 22 Февраля
+3...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.6 KZT
  • €1 = 475 KZT
  • 1 RUB = 5.96 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Дефицит автогаза возник в Атырау

Просмотров:195 Опубликовано: Сегодня, 18:35
Дефицит автогаза возник в Атырау
Фото: azh.kz
В Атырау возник дефицит сжиженного газа для автомобилей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Ак жайык".

Журналисты сообщили, что на заправках города выстраиваются очереди. По словам водителей, на многих стациях газа нет или его отпускают по талонам. При этом разница в цене между газом и бензином АИ-95 на заправках составляет более 100 тенге за литр.

К примеру, 22 февраля на автозаправке на пересечении улиц Макатаева и Тайманова газ отпускали по талонам. Заправщик сказал, что топливо в достаточном количестве будет примерно через неделю. А еще на трех заправках газ вообще отсутствовал.

В пресс-службе акимата Атырауской области подтвердили информацию о нехватке газа. Дефицит возник из-за ремонта установки каталитического крекинга на Атырауской НПЗ. В данный момент идет работа по запуску установки, прогнозируемый срок окончания работ - 23 февраля.

Дефицит автогаза в Атырау возникает не в первый раз: такое уже было в ноябре прошлого года. Тогда причиной был назван плановый ремонт на АНПЗ.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика