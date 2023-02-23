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"Горсть перловки, морковка и луковица в долг": прожить на минимум пытался павлодарец

Просмотров:584 Опубликовано: Сегодня, 08:16
"Горсть перловки, морковка и луковица в долг": прожить на минимум пытался павлодарец
Фото ©Турар Казангапов
Житель Павлодара Марат Сабитов провел занимательный эксперимент, попробовав жить на прожиточный минимум, и едва не впал в депрессию, передает корреспондент Tengrinews.kz.

С этого года прожиточный минимум в Казахстане составляет 40 567 тенге. Именно на эту сумму и попытался прожить павлодарец.

"В минимум входят затраты на продукты питания, а также товары и услуги, необходимые для нормальной жизни. Я условно выделил около 23 тысяч тенге на питание, а остальное - на покупку мыломойки, проезд, коммунальные услуги. В течение месяца старался покупать не дорогие, но полезные продукты. Исключил полностью вредные привычки", - рассказывает Сабитов.

Мужчина каждый день представлял на своей странице в Instagram отчеты о затратах, питании, самочувствии и весе.

"В первый же день я потратил 14 тысяч тенге. Закупил овощи, крупы, почти два килограмма говядины, подсолнечное масло, зубную пасту, шампунь, туалетную бумагу. Еще купил хозяйственное мыло, которым мне пришлось мыться, стирать и мыть посуду. Мясо поделил на части, одну сразу потушил, приготовил гарнир из перловки и капусты. Так чередовал и тянул несколько дней. Маленькую булку ржаного хлеба тоже растягивал почти на неделю", - говорит павлодарец.

По словам мужчины, каждый день он пытался разнообразить свой рацион салатами из моркови, свеклы, вареными яйцами.

"Но это удавалось не всегда. Ел очень экономно. Были дни, когда в рационе вообще не было мяса. За все время купил два литра молока, 960 грамм яблок, 200 грамм сметаны, 190 грамм творога. Еще брал килограмм говяжьей печени и курицу, делил на порции и питался несколько дней. На комуслуги ушло 7679 тенге, 2200 - на стрижку. Были и незапланированные траты на дешевые лекарства от простуды, валидол и 1500 тенге на мобильную связь, благо у меня архивный тариф", - рассказывает мужчина.

Несмотря на жесткую экономию, растянуть прожиточный минимум даже на самый короткий месяц в году у павлодарца не получилось. 22 февраля у него закончились все продукты, а в кошельке осталось всего 158 тенге, которых хватило только на дорогу до работы. На обратный путь пришлось занимать у коллег.

"Из еды осталась горсть перловки, одна морковка и луковица, которую взял у супруги в долг. Поэтому пришлось свернуть эксперимент. К тому же от скудного питания ослаб иммунитет. Вначале желудок вообще бунтовал, кожа шелушилась, губы трескались. На 8-й день эксперимента родные и коллеги заметили, что я стал меньше улыбаться. Возможно, потому что все время думал о том, как сэкономить, где купить подешевле. Постоянно была какая-то тревожность, возникали депрессивные мысли, раздражительность, вялость. Один раз почти проспал на работу", - говорит павлодарец.

Единственным плюсом эксперимента мужчина назвал потерю веса. Он похудел с 93,2 килограмма до 88,2.

"Выжить на 40 567 тенге можно, точнее, не умереть с голоду. Своим опытом я хотел привлечь внимание правительства и тех, кто рассчитывает прожиточный минимум, чтобы его пересмотрели, повысили. В комментариях мне многие писали, что живут на минимум полгода и дольше. Но я на себе испытал, что это не жизнь, а существование. Нельзя купить одежду, нормальных лекарств, полечить зубы. Я не говорю уже о походах в кино, театры. Ты во всем ограничен. Рад, что мой эксперимент завершен и уже завтра буду есть фрукты, орехи, финики и творог, а еще куплю витамины, но мне горько оттого, что всего этого не могут позволить себе мои земляки с минимальными доходами. Считаю, что при нынешних ценах прожиточный минимум должен быть не меньше 80 тысяч тенге, а минимальная зарплата - 140 тысяч тенге", - заключил павлодарец.

Отметим, для Марата Сабитова это не первый эксперимент на выживание. В 2020 году в разгар пандемии мужчина пробовал прожить на минимальную зарплату в 42 500. Тогда павлодарцу удалось продержаться почти месяц. Эксперимент выпал на осень, когда те же овощи были дешевле.



Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Галина63
 Orion (Посетители) Сегодня, 08:31
Они наверху прекрасно знают об этом, но их главная цель, это уничтожение населения "ГЕНОЦИД", по другому назвать это не могу.
 
 

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