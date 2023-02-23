Новая форма управления домами появится в Казахстане

В Казахстане введут еще одну форму управления для малоквартирных домов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Сенат одобрил закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства". Представляя законопроект на заседании Сената, депутат Бауыржан Калиев отметил, что основной целью закона является совершенствование действующего законодательства в сферах жилищных отношений и ЖКХ.



"В рамках реформы по переходу на новые формы управления 85 процентов многоквартирных жилых домов (МЖД) перешли на форму простого товарищества (ПТ), тогда как объединение собственников имущества (ОСИ) выбрали всего лишь 11,5 процента. Более того 1436 МЖД до сих не выбрали никакие формы управления. В этой связи законом предусматривается ограничение по количеству квартир при образовании простого товарищества - до 30 квартир", - заявил депутат.



По его словам, в республике насчитывается порядка 10 211 малоквартирных домов. В таких домах ввиду малого количества квартир и дополнительных затрат по деятельности ОСИ или простого товарищества нецелесообразно.



"В связи с чем предлагается новая форма управления – непосредственно совместное управление. Эта форма может создаваться для домов с количеством квартир до 16. Законом решается вопрос и в случае не достижения соглашения между жильцами о выборе формы управления или не их готовности на переход. Так, вводится норма о предоставлении возможности жилищной инспекции акимата определять временную управляющую компанию, сроком до одного года", - сообщил Калиев.



Ранее сообщалось, что сроки перехода на объединения собственников имущества (ОСИ) и простые товарищества (ПТ) планируют продлить до 1 июля 2023 года в Казахстане.