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Парковки и кладовки станут отдельным имуществом в Казахстане

Просмотров:205 Опубликовано: Сегодня, 11:02
Парковки и кладовки станут отдельным имуществом в Казахстане
Фото из открытых источников
В Казахстане закрепили статус парковочных мест и кладовок в качестве самостоятельных видов имущества, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сенат одобрил закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам жилищно-коммунального хозяйства". Согласно закону, собственники парковочных мест и кладовок становятся такими же полноправными членами объединения, что и жильцы квартир.

Закон также предусматривает переходные положения в части:

- передачи денег, при смене формы управления, а также при ликвидации КСК, КСП;
- установления переходного периода (до двух лет) на создание ОСИ для ранее образованных простых товариществ.

В Сенате заверили, что законопроект включает в себя поправки, улучшающие механизм управления многоквартирными жилыми домами и конкретизирующие некоторые функции субъектов жилищных отношений.

В Сенате одобрили проект закона, но внесли в него несколько изменений:

- вводится норма, согласно которой если собственником квартиры, нежилого помещения является организация с участием государства, то при оплате расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума не будет действовать закон "О государственных закупках";
- законодательно закрепляется механизм организации и финансирования замены и ремонта лифта одного из подъездов многоквартирного жилого дома за счет бюджетных средств. При этом предусматривается возвратность бюджетных средств собственниками квартир и нежилых помещений;
- вводится запрет на отчуждение общего имущества объекта кондоминиума в индивидуальную собственность;
- уточняются права и обязанности собственников парковочных мест и кладовок;
- регламентируется обязанность заказчика (застройщика) многоквартирного жилого дома в течение шести месяцев с момента регистрации многоквартирного жилого дома обеспечить безвозмездную передачу наружных инженерных сетей и сооружений многоквартирного жилого дома в коммунальную собственность.


Источник: Tengrinews.kz
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