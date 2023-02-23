В Казахстане предложили ввести уголовную ответственность за недостроенные дома

В Казахстане предложили ввести уголовную ответственность для застройщиков, которые не доводят до конца строительство, передает LS
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По словам сенатора Бекбола Орынбасарова, в Актау жильцы 10 домов заселились в недостроенный ЖК.
"Подобные ситуации есть также в Алматы и Астане. В этом случае для застройщиков предусмотрена ответственность по КоАП. Однако некоторые компании игнорируют штрафы. В итоге граждане, поселившиеся в недостроенных домах, обращаются в акиматы и требуют подключения инженерных сетей – воды, электричества и канализации. В случае невыполнения они выходят на митинги, и здесь порождаются социальные конфликты. Озвучьте свою позицию по привлечению таких компаний к уголовной ответственности", – сказал он, обращаясь к представителям министерства индустрии и инфраструктурного развития.
В свою очередь вице-министр МИИР Алмас Идрысов согласился, что проблема недобросовестных застройщиков в Казахстане строит остро. В прошлом году было выявлено 228 фактов подобных нарушений и компании были привлечены к административной ответственности. Однако, как он считает, данная мера является недостаточной.
"Полностью согласен с вами в части того, что необходимо будет ужесточать контроль и ответственность за подобные нарушения. В данном случае мы будем прорабатывать вопрос по ужесточению и увеличению штрафных санкций. А по поводу предусмотрения уголовной ответственности – вопрос требует дополнительной проработки совместно с заинтересованными госорганами. В части повышения контроля будет предусмотрено применение дополнительных усилий в том числе участие государства в приемке объекта в эксплуатацию", – резюмировал он.