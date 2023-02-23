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Казахстанцы с 1 апреля будут получать уведомления о штрафах из двух источников

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:14
Казахстанцы с 1 апреля будут получать уведомления о штрафах из двух источников
Фото: gov4c.kz
В Казахстане с 1 апреля 2023 года вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, сообщает Zakon.kz.

Согласно закону от 6 февраля 2023 года, теперь предписание о необходимости уплаты штрафа признается надлежащим образом доставленным при направлении его в личный кабинет пользователя "электронного правительства", а также с отправлением СМС на абонентский номер сотовой связи, зарегистрированный на веб-портале "электронного правительства".

Таким образом, уведомления о штрафах будут поступать двумя способами: в личный кабинет egov и на телефон нарушителя.

Ранее уведомления направлялись только в виде SMS на мобильный номер, указанный владельцем автотранспорта на веб-портале "электронного правительства" или информационном сервисе уполномоченного органа в области правовой статистики и специальных учетов.


Источник: zakon.kz
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