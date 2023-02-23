Запретить операторам связи навязывать ненужные абонентам услуги хотят в Казахстане

Агентство по защите и развитию конкуренции РК (АЗРК) предложило запретить операторам связи навязывать ненужные абонентам услуги и повышать тарифы, передает Liter.kz.
Свои предложения АЗРК направило Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП). Если ведомство их одобрит, то в правила оказания услуг связи внесут изменения.
Как рассказали в агентстве, ранее казахстанцы обращались к ним с жалобами на операторов сотовой связи по одностороннему повышению стоимости тарифных планов с изменением объема включенных в тарифный план услуг (увеличение гигабайтов, минут голосовых звонков, SMS-сообщений).
Анализ показал, что операторы сотовой связи вносят незначительные изменения в объемы включенных услуг на тарифном плане, которые не востребованы абонентами. Но одновременно с этим растет стоимость тарифного плана.
Для исключения случаев навязывания сотовыми операторами невостребованного объема услуг абонентам с повышением цены, АЗРК выработаны определенные рекомендации уполномоченному органу в области связи. В частности, установление запрета на изменение операторами сотовой связи условий тарифного плана, за исключением повышения его стоимости ввиду обоснованных затрат, — объяснили в агентстве.
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