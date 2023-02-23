Туркестанца зарезали во время разделки туши

Между мужчинами произошла ссора после чего один воткнул в другого нож, передает ИА «NewTimes.kz».



Как сообщает полиция, ночью 22 февраля от бригады скорой помощи поступило сообщение, что на одном из перекрестков обнаружен труп мужчины с ножевым ранением.



Как оказалось, убитый был мясником на местном рынке.



Охрана порядка задержала жителя Туркестана. Он дал признательные показания. В качестве вещественного доказательства изъят кухонный нож. Проводится досудебное расследование по статье 99 УК РК «Убийство».



«Установлено, что между мужчинами возникла словесная перепалка по поводу разделки туши, в результате которой потерпевший получил ножевое ранение, а подозреваемый скрылся», - прокомментировали в полиции.



Подозреваемый арестован. Выясняются все обстоятельства и проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.