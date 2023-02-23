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Туркестанца зарезали во время разделки туши

Просмотров:280 Опубликовано: Сегодня, 16:21
Туркестанца зарезали во время разделки туши
Фото из открытых источников
Между мужчинами произошла ссора после чего один воткнул в другого нож, передает ИА «NewTimes.kz».

Как сообщает полиция, ночью 22 февраля от бригады скорой помощи поступило сообщение, что на одном из перекрестков обнаружен труп мужчины с ножевым ранением.

Как оказалось, убитый был мясником на местном рынке.

Охрана порядка задержала жителя Туркестана. Он дал признательные показания. В качестве вещественного доказательства изъят кухонный нож. Проводится досудебное расследование по статье 99 УК РК «Убийство».

«Установлено, что между мужчинами возникла словесная перепалка по поводу разделки туши, в результате которой потерпевший получил ножевое ранение, а подозреваемый скрылся», - прокомментировали в полиции.

Подозреваемый арестован. Выясняются все обстоятельства и проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.


Источник: newtimes.kz
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