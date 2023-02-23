Применение оружия и физической силы органами военной полиции закрепят в Казахстане

В ходе заседания Сената депутаты определили, каким образом и при каких условиях органы военной полиции смогут применять оружие, специальные средства и физическую силу, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Данные поправки содержатся в проектах закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам органов военной полиции и организации обороны", который в ходе пленарного заседания во втором чтении одобрил Сенат.
"Закон регулирует вопросы применения военнослужащими органов военной полиции физической силы, специальных средств, оружия, а также вопросы их кадрового состава и социального обеспечения", - перечислил нормы закона заместитель министра обороны Султан Камалетдинов.
Он отметил, что закон разработан в целях совершенствования деятельности органов военной полиции. Предусмотрены изменения в части определения задач, компетенций, структуры органов военной полиции, полномочий, а также законодательного закрепления уже осуществляемых функций.
"На органы военной полиции возлагаются задачи по обеспечению правопорядка в вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях, профилактике, предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений, а также исполнение наказания в виде ареста, административного ареста и иных мер временной изоляции военнослужащих от общества", - озвучил их функционал замминистра обороны.
Кроме того, Уголовно-процессуальный кодекс дополняется нормой, позволяющей органам военной полиции Вооруженных сил проводить дознания в отношении военнослужащих органов управления и воинских частей гражданской обороны уполномоченного органа в сфере гражданской защиты.
"Военнослужащие органов военной полиции не несут ответственности за моральный, имущественный и физический вред, причиненный в связи с применением физической силы, специальных средств, оружия, если их действия соответствуют характеру и степени опасности посягательства на военнослужащих, других физических лиц, охраняемые объекты или самого военнослужащего органов военной полиции", - сообщил сенатор Сергей Ершов.
Отмечается, что применение физической силы, специальных средств и оружия военнослужащими органов военной полиции с превышением полномочий влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.
В ходе обсуждения сенаторы внесли следующие изменения в принятый ранее Мажилисом проект закона:
- уточняются задачи органов военной полиции, в том числе органов военной полиции Комитета национальной безопасности; - уточняется редакция нормы по применению оружия военнослужащими органов военной полиции.
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