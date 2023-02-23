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Неизвестные развесили белье в автобусе в Астане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:13
Неизвестные развесили белье в автобусе в Астане
Кадр из видео
Пользователи сети опубликовали видео из салона столичного автобуса, где неизвестные развесили вещи. Инцидент прокомментировали в компании City Transportation Systems, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Пользователи Казнета начали активно обсуждать видео с развешанным бельем, которое стало вирусным. Как выяснилось, инцидент произошел вечером 20 февраля. Странную акцию засняли в столичном маршруте №21.

Как сообщили в CTS, в 20:29 вечера на остановке "Парк Астана" в салон автобуса № 21 зашли неизвестные, которые начали поспешно натягивать веревку по салону автобуса и развешивать вещи. На кадрах можно увидеть и нижнее белье. Происходящее снимали на камеру. Доехав до следующей остановки, "Центр семейного отдыха Аiland", они собрали свой реквизит и вышли.

Отмечается, что сотрудники CTS изъяли видеоматериалы с камер салона автобуса для дальнейшего выяснения обстоятельств.

"Данный видеоматериал будет направлен в Департамент полиции города Астаны для правовой оценки и принятия соответствующих мер реагирования", - сообщили в CTS.

В комментариях под видео пользователи предполагают, что, возможно, данная акция была протестом против долгого ожидания автобусов.

Ранее Касым-Жомарт Токаев возмутился нехваткой городских автобусов. Как отметил Президент, людям приходится ждать общественный транспорт по полчаса и более, а автобусы так переполнены, что пассажиры попросту не помещаются в них.



Источник: Tengrinews.kz
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