Жесткая посадка вертолета в ЗКО: найдены тела погибших

Четыре человека погибли и двое пострадали в результате жесткой посадки вертолета в ЗКО, передает Tengrinews.kz со ссылкой на КГА.



Поисковая группа МЧС добралась до вертолета. Погибли 4 человека, 2 пострадали.



"Комитет гражданской авиации МИИР РК выражает соболезнование родным и близким погибших граждан при жесткой посадке вертолета. Сотрудники Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства индустрии и инфраструктурного развития вылетают на место авиационного происшествия", - говорится в сообщении КГА.



Как сообщил официальный представитель МЧС Руслан Иманкулов, четверо погибших - члены экипажа. Двоим выжившим пострадавшим оказывается первая медицинская помощь.



Напомним, 23 февраля в 15:50 в 6 километрах от населенного пункта Чапурино Западно-Казахстанской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 АМТ 2022 года выпуска АО "Казавиаспас", совершавший облет трубопровода по заказу АО "Казтрансойл" по маршруту "Атырау - Уральск - Атырау". На борту находились пять членов экипажа и пассажир - представитель АО "Казтрансойл".



Вертолет был застрахован и в январе этого года проходил техническое обслуживание.