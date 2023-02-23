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Жесткая посадка вертолета в ЗКО: найдены тела погибших

Просмотров:416 Опубликовано: Сегодня, 19:43
Жесткая посадка вертолета в ЗКО: найдены тела погибших
Фото: МЧС
Четыре человека погибли и двое пострадали в результате жесткой посадки вертолета в ЗКО, передает Tengrinews.kz со ссылкой на КГА.

Поисковая группа МЧС добралась до вертолета. Погибли 4 человека, 2 пострадали.

"Комитет гражданской авиации МИИР РК выражает соболезнование родным и близким погибших граждан при жесткой посадке вертолета. Сотрудники Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства индустрии и инфраструктурного развития вылетают на место авиационного происшествия", - говорится в сообщении КГА.

Как сообщил официальный представитель МЧС Руслан Иманкулов, четверо погибших - члены экипажа. Двоим выжившим пострадавшим оказывается первая медицинская помощь.

Напомним, 23 февраля в 15:50 в 6 километрах от населенного пункта Чапурино Западно-Казахстанской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 АМТ 2022 года выпуска АО "Казавиаспас", совершавший облет трубопровода по заказу АО "Казтрансойл" по маршруту "Атырау - Уральск - Атырау". На борту находились пять членов экипажа и пассажир - представитель АО "Казтрансойл".

Вертолет был застрахован и в январе этого года проходил техническое обслуживание.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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alixah (Посетители) Сегодня, 21:11
Не посадка, скорее падение вертолёта.
 
 

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