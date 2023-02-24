"Ничего не предвещало беды" - выживший инженер "Казавиаспаса" об аварии с вертолетом

Один из двух человек, выживших при аварийной посадке вертолета МЧС в Западно-Казахстанской области, рассказал о своем спасении, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Как рассказал 62-летний ведущий инженер в "Казавиаспас" Сергей Щеглов, до того как произошел смертельный инцидент, оставалось всего 50 километров до места назначения. По его словам, в полете экипаж вертолета провел 3 часа и ничего не предвещало беды.



"Было все хорошо, мы летели 3 часа, все было нормально. Потом, когда мы уже возвращались в Уральск, оставалось 50 километров и что-то случилось. Я смотрел именно погоду, все было нормально, бурана не было. Потом, когда вертолет упал, началась сильная пурга", - рассказал он.



Как отметил Сергей, вертолет МИ-8 очень хорошо оборудован и неполадок, связанных с ним, не было.



"Я вот за 40 лет, сколько летаю, могу четко сказать, что вертолет отличный. Он всем оборудован, двигатель обогреваемый. Налетал он всего 250 часов. Мы вылетели, и никаких замечаний не было, мы летели спокойно, три часа ничего не было. Я читал документы, внимательно смотрел на погодные условия - ничего не было. Я не знаю, почему это случилось", - поделился он.



Сергей сидел в самом конце вертолета на заднем сидении. Мужчина признался, что чудом выжил в аварийной посадке.



"Меня со всех сторон прижали скрученные железки самолета, и я не мог вылезти. Я хотел попробовать вылезти, но потом побоялся порезаться обломками. Мне повезло, что я сидел на последнем сидении и передо мной сидели еще два человека. Я чудом спасся, меня спасли эти сиденья, если бы их не было, я бы не остался жив", - рассказал он.



По его словам, спасателей они ждали около полутора часов. Проехать туда было невозможно из-за сильной снежной бури. Сергей поблагодарил спасателей и отметил, что сам бы не смог выбраться из вертолета.



"Падение вертолета произошло за 5 секунд. Когда я очнулся, почувствовал, что у меня идет кровь, и понял, что выжил и нужно выбираться. Я взял какую-то тряпку с керосином и приложил ее, после чего и кровотечение остановилось. После приземления я услышал сирену. Спасатели приехали на снегоходе, обрезали все провода и благополучно вытащили меня. Не знаю, что делал, если бы загорелся вертолет, сам бы точно не выбрался", - рассказал он.



Мужчина рассказал, что в вертолете у него остался ноутбук. Однако из-за сильной пурги спасатели не смогли его найти.



"У меня там остался ноутбук, я хотел найти его, но все ничего, все снегом занесло. Они меня посадили на снегоход и увезли", - отметил он.



По словам Сергея, он чувствует себя хорошо. Мужчина получил сильный удар головы об угол и глубокий порез, а также у него остались синяки на лице.



Напомним, вчера, 23 февраля, в 54 километрах от Уральска на открытой территории в Западно-Казахстанской области совершил жесткую посадку Ми-8 АМТ вертолет "Казавиаспаса" МЧС. Известно, что вертолет совершал облет трубопровода по заказу АО "Казтрансойл". По данным МЧС, на борту находились пять членов экипажа и один пассажир.



В результате происшествия погибли четыре сотрудника "Казавиаспаса" МЧС. Два человека пострадали. В зоне приземления была сильная метель.



В МЧС отметили, что это был не спасательный рейс, на проведение каких-либо спасательных операций авария не повлияла. Борт застрахованный и относительно новый, выпущен в 2021 году, сертификат летной годности получил в мае 2022 года, в январе этого года прошел периодическое техническое обслуживание.



Департамент полиции на транспорте начал досудебное расследование по факту аварийной посадки вертолета по части 3 статьи 344 УК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного судна, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".