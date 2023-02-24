Стали известны обстоятельства смерти музыканта Darkhan Juzz

В Министерстве иностранных дел сообщили обстоятельства смерти казахстанского музыканта Darkhan Juzz, передает Tengrinews.kz.



"По информации полиции Таиланда, 24 февраля на острове Пхукет скончался гражданин Казахстана Дархан Джунусбеков. Смерть нашего гражданина наступила в результате ДТП, он передвигался на арендованном мопеде. Консул на связи с родными погибшего, ведется работа по оформлению необходимых документов для отправки тела в Казахстан", - сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.



О смерти артиста стало известно накануне - информацию подтвердили на лейбле õzen.



Darkhan Juzz (настоящее имя Дархан Джунусбеков) родился 9 августа 1991 года в Алматы. Он был инди-поп-исполнителем, автором песен и саунд-продюсером. Его творчество сочетало в себе акустическую гитару и чувственную лирику. Он обходился собственной студией и продакшном, а лейбл õzen помогал ему с дистрибуцией.