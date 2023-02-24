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Стали известны обстоятельства смерти музыканта Darkhan Juzz

Просмотров:320 Опубликовано: Сегодня, 16:16
Стали известны обстоятельства смерти музыканта Darkhan Juzz
Фото:instagram.com/d.juzz
В Министерстве иностранных дел сообщили обстоятельства смерти казахстанского музыканта Darkhan Juzz, передает Tengrinews.kz.

"По информации полиции Таиланда, 24 февраля на острове Пхукет скончался гражданин Казахстана Дархан Джунусбеков. Смерть нашего гражданина наступила в результате ДТП, он передвигался на арендованном мопеде. Консул на связи с родными погибшего, ведется работа по оформлению необходимых документов для отправки тела в Казахстан", - сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

О смерти артиста стало известно накануне - информацию подтвердили на лейбле õzen.

Darkhan Juzz (настоящее имя Дархан Джунусбеков) родился 9 августа 1991 года в Алматы. Он был инди-поп-исполнителем, автором песен и саунд-продюсером. Его творчество сочетало в себе акустическую гитару и чувственную лирику. Он обходился собственной студией и продакшном, а лейбл õzen помогал ему с дистрибуцией.


Источник: tengrinews.kz
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