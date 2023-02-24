Газ на Кашагане начнут перерабатывать в 2025 году

Мощность нового завода составит 1 млрд кубометров сырого сернистого газа в год



В пятницу, 24 февраля, состоялось заседание общественного совета «Самрук-Қазына». В ходе мероприятия представители QazaqGaz сообщили, что в конце 2022 года был реанимирован проект создания газоперерабатывающего завода на Кашагане и сейчас там ведутся строительно-монтажные работы, сообщает пресс-служба «Самрук-Қазына».



Как отметили представители нацкомпании, мощность завода составит 1 млрд куб. м сырого сернистого газа в год. На ГПЗ его будут перерабатывать, получая очищенный товарный газ, сжиженный газ, серу и газовый конденсат. Это поспособствует обеспечению газом Казахстана и развитию газохимии.



«После передачи проекта в управление QazaqGaz проведен комплексный аудит и корректировка проектно-сметной документации. Для контроля качества оборудования к работе привлечена германская компания TUV Rheinland, для технического сопровождения - французская Technip Energies», - уточнили в QazaqGaz.



Па проекте задействованы 750 человек и 300 единиц техники. На пике строительства число рабочих составит до 2200. Проект финансируется из собственных средств компании, ведется работа по привлечению инвестиций.



Зампред правления QazaqGaz по маркетингу Арман Касенов также рассказал и ситуации с потреблением газа в республики.



«Дефицита газа в следующий осенне-зимний период не будет, он под контролем. Но только за счет отсутствия экспорта. С учетом роста потребления газа внутри Казахстана QazaqGaz не может рассчитывать на экспорт в следующий ОЗП», - сказал он.



По данным компании, по итогам 2022 года потребление газа в Казахстане составило 21 млрд куб. м, экспорт - 5 млрд куб. м. По прогнозу, к 2030 году объем потребления газа внутри страны вырастет до 40 млрд куб. м.



На сегодняшний день извлекаемые запасы газа в РК оцениваются в 3,8 трлн куб. м. Таким образом, даже с учетом роста спроса запасов газа достаточно более чем на 100 лет. Основные запасы газа сосредоточены на четырех крупных месторождениях: Карачаганак, Тенгиз, Кашаган и Жанажол. Их общий объем - 2,7 трлн куб. м.