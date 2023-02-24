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Исторический максимум потребления газа. Президент Токаев поговорил с главой QazaqGaz

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:11
Исторический максимум потребления газа. Президент Токаев поговорил с главой QazaqGaz
Фото с сайта tengrinews.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления нацкомпании QazaqGaz Санжара Жаркешова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Санжар Жаркешов отчитался об итогах деятельности национальной компании в 2022 году, планах на предстоящий период и стратегическом видении газовой отрасли, а также представил предложения по реализации реформ в газовой отрасли.

Санжар Жаркешов доложил о предпринятых мерах по бесперебойному обеспечению населения природным газом.

По его словам, в отопительный период 2022-2023 годов зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане.

Жаркешов проинформировал Президента о ходе строительства газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган. В число приоритетных инвестиционных проектов, которые осуществляет QazaqGaz, входят строительство подводящего газопровода к ТЭЦ Алматы, строительство второй нитки газопровода Бейнеу - Жанаозен, расширение газопровода Макат - Северный Кавказ и другие.

Также он доложил об активной работе национальной компании по наращиванию ресурсной базы и реализации программы геологоразведки.

Жаркешов сообщил, что в результате оптимизации расходов по итогам года на 26 процентов был сокращен долг национальной компании.

Президент поручил продолжить реформирование газовой отрасли для повышения ее инвестиционной привлекательности.


Источник: tengrinews.kz
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