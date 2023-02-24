Исторический максимум потребления газа. Президент Токаев поговорил с главой QazaqGaz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления нацкомпании QazaqGaz Санжара Жаркешова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



Санжар Жаркешов отчитался об итогах деятельности национальной компании в 2022 году, планах на предстоящий период и стратегическом видении газовой отрасли, а также представил предложения по реализации реформ в газовой отрасли.



Санжар Жаркешов доложил о предпринятых мерах по бесперебойному обеспечению населения природным газом.



По его словам, в отопительный период 2022-2023 годов зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане.



Жаркешов проинформировал Президента о ходе строительства газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган. В число приоритетных инвестиционных проектов, которые осуществляет QazaqGaz, входят строительство подводящего газопровода к ТЭЦ Алматы, строительство второй нитки газопровода Бейнеу - Жанаозен, расширение газопровода Макат - Северный Кавказ и другие.



Также он доложил об активной работе национальной компании по наращиванию ресурсной базы и реализации программы геологоразведки.



Жаркешов сообщил, что в результате оптимизации расходов по итогам года на 26 процентов был сокращен долг национальной компании.



Президент поручил продолжить реформирование газовой отрасли для повышения ее инвестиционной привлекательности.