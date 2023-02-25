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Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции Китая

Просмотров:365 Опубликовано: Сегодня, 08:33
Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции Китая
Фото из открытых источников
В министерстве иностранных дел Казахстана сделали заявление по позиции Китая об украинском кризисе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Республика Казахстан приветствует позицию Китайской Народной Республики по политическому урегулированию украинского кризиса, которая заслуживает поддержки как способствующая прекращению кровопролития на основе территориальной целостности, независимости и суверенитета государств в соответствии с основополагающими принципами Устава Организации Объединенных Наций.

Считаем безальтернативным мирное решение данной проблемы исключительно на основе международного права и принципов Устава ООН", - говорится в заявлении МИД.


В ведомстве добавили, что Казахстан выступает за то, чтобы вовлеченные в военный конфликт стороны проявили добрую волю, прекратили боевые действия и скорее сели за стол переговоров, а мировое сообщество всемерно содействовало дипломатическому решению ситуации.

"Казахстан также подчеркивает схожесть подходов наших стран к решению актуальных проблем современности, изложенных в Концепции Инициативы глобальной безопасности Китайской Народной Республики", - заключили в ведомстве.

Ранее Китай обнародовал свою позицию по ситуации в Украине. Опубликованный документ под названием "Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса" состоит из 12 пунктов. В тексте мирного плана Пекина с предложениями по урегулированию конфликта говорится, в частности, о необходимости отказа от менталитета холодной войны, возобновления мирных переговоров и прекращения односторонних санкций.


Источник: tengrinews.kz
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