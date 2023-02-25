Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции Китая

В министерстве иностранных дел Казахстана сделали заявление по позиции Китая об украинском кризисе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.



"Республика Казахстан приветствует позицию Китайской Народной Республики по политическому урегулированию украинского кризиса, которая заслуживает поддержки как способствующая прекращению кровопролития на основе территориальной целостности, независимости и суверенитета государств в соответствии с основополагающими принципами Устава Организации Объединенных Наций.



Считаем безальтернативным мирное решение данной проблемы исключительно на основе международного права и принципов Устава ООН", - говорится в заявлении МИД.





В ведомстве добавили, что Казахстан выступает за то, чтобы вовлеченные в военный конфликт стороны проявили добрую волю, прекратили боевые действия и скорее сели за стол переговоров, а мировое сообщество всемерно содействовало дипломатическому решению ситуации.



"Казахстан также подчеркивает схожесть подходов наших стран к решению актуальных проблем современности, изложенных в Концепции Инициативы глобальной безопасности Китайской Народной Республики", - заключили в ведомстве.



Ранее Китай обнародовал свою позицию по ситуации в Украине. Опубликованный документ под названием "Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса" состоит из 12 пунктов. В тексте мирного плана Пекина с предложениями по урегулированию конфликта говорится, в частности, о необходимости отказа от менталитета холодной войны, возобновления мирных переговоров и прекращения односторонних санкций.