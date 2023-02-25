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ЛАДА.kz » Новости Казахстана

В каком регионе Казахстана продают самое дорогое молоко

Просмотров:674 Опубликовано: Сегодня, 11:10
В каком регионе Казахстана продают самое дорогое молоко
Иллюстративное фото
В Северо-Казахстанской области растут объемы производства молока, но цена на него остается самой высокой в РК. Об этом пишет agrotime.kz со ссылкой на EnergyProm.

В 2022 г. в РК произвели 573,3 тыс. т молока. С 2021 г. его объемы производства снизились на 6,2%. Крупными производителями жидкого молока и сливок стали СКО (185,5 тыс. т), Алматинская (99,2 тыс. т), Акмолинская (82 тыс. т) и Костанайская области.

За год молоко подорожало на 32,9%. Годовой рост цен на него уже назвали самым высоким за последние десять лет. Больше всего подорожало пастеризованное молоко, жирность которого варьирует от 3,2% до 4%. В трех регионах страны заметили его сильное подорожание. В Алматы оно стало дороже на 43,5%, в СКО – на 43,3%, а в Жетысуской области – на 36,2%.

Самые дорогие сливки продают в Атырауской (+57,8%), Северо-Казахстанской области (рост почти в 1,5 раза), г. Шымкенте (рост почти в полтора раза) и Мангистауской области (рост почти в 1,5 раза). За год сливки подешевели в Акмолинской области (-1,9%).


Источник: qostanay.tv
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Комментарии ( 2 )

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  • ММА
 Pontilimo1980 (Посетители) Сегодня, 13:58
Это же не молоко. Одна химия.

Не ДОВЕРЯЙ- проститутке, наркоману и менту
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Космос
  • Альфарий
 Vohazab (Посетители) Сегодня, 12:39
А что у нас не самое дорогое? Назовите хоть одну вещь!
 
 

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