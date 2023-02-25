В каком регионе Казахстана продают самое дорогое молоко

В Северо-Казахстанской области растут объемы производства молока, но цена на него остается самой высокой в РК. Об этом пишет agrotime.kz со ссылкой на EnergyProm.
В 2022 г. в РК произвели 573,3 тыс. т молока. С 2021 г. его объемы производства снизились на 6,2%. Крупными производителями жидкого молока и сливок стали СКО (185,5 тыс. т), Алматинская (99,2 тыс. т), Акмолинская (82 тыс. т) и Костанайская области.
За год молоко подорожало на 32,9%. Годовой рост цен на него уже назвали самым высоким за последние десять лет. Больше всего подорожало пастеризованное молоко, жирность которого варьирует от 3,2% до 4%. В трех регионах страны заметили его сильное подорожание. В Алматы оно стало дороже на 43,5%, в СКО – на 43,3%, а в Жетысуской области – на 36,2%.
Самые дорогие сливки продают в Атырауской (+57,8%), Северо-Казахстанской области (рост почти в 1,5 раза), г. Шымкенте (рост почти в полтора раза) и Мангистауской области (рост почти в 1,5 раза). За год сливки подешевели в Акмолинской области (-1,9%).
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