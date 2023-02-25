Разбронирование овощей из резерва идёт слабо. Жумангарин усомнился в соответствии запасов заявленным объёмам

Он поручил провести ревизию во всех регионах.



Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин на совещании по стабилизации цен на социально значимые продукты питания констатировал низкие темпы разбронирования овощей из резервов СПК и усомнился, что регионы действительно имеют в запасе те объёмы, о которых заявляют, сообщает сайт премьер-министра.



"Мы стабфонды создавали для стабилизации цен, но разбронирование овощей из сформированных запасов идёт слабыми темпами. Возникают вопросы по соответствию запасов заявленным объемам. Поручаю Министерству сельского хозяйства провести ревизии во всех регионах на наличие овощей и их объёмов в стабфондах, проверить эффективность деятельности СПК. Министерству финансов, КГД и МТИ – проверить разбронировку сформированных запасов через анализ данных ОФД", – подчеркнул Серик Жумангарин.



По данным мониторинга Комитета торговли Министерства торговли и интеграции, большинство регионов укладывается в обозначенные индикативы цен на социально значимые овощи. Но в Астане, Шымкенте, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях их реализуют с превышением установленных показателей.



"Многие регионы продолжают хаотично реализовывать механизмы стабилизации цен и размазывать эффект этой работы. В отдельных регионах разбронирование, судя по договорам, размыто на срок до пяти месяцев, при этом выпускается только часть запасов овощей, а не все объёмы. В Атырауской области реализация овощей проводится с сентября 2022 года в шести торговых точках на рынках города без контрольно-кассовых аппаратов. В Алматинской планируют начать разбронирование капусты лишь в апреле. Соответственно результатов межсезонной товарной интервенции здесь мы не получим", – подчеркнул и.о. председателя Комитета торговли Айдар Абилдабеков.



Объёмы товарных интервенций овощей назвал вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков.



"С начала февраля объём реализации картофеля составил 7,1 тысячи тонн, что составляет всего 8,6% из ранее законтрактованных объемов, моркови – 2,8 тысячи тонн (10,2%), капусты – 2,4 тысячи тонн (11,8%), лука – 3,9 тысячи тонн (16,5%)", – сказал он.



Как отметил Айдар Абилдабеков, на следующей неделе запланирована поездка в Таджикистан для заключения прямых контрактов на ранний урожай между региональными СПК и ТаджАгроПромЭкспортом. При этом области Абай, Жетысу, СКО и Атырауская заявили, что не нуждаются в ранней поставке лука из Таджикистана, а ВКО и ЗКО необходимо получить его лишь в мае.



9 февраля в правительстве объявили о начале товарных интервенций из резервов СПК. Этот шаг должен стабилизировать ситуацию с ценами на основные продукты питания.



Первый вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на совещании в правительстве тогда рассказал, что региональные комиссии должны принять решение о проведении товарных интервенций: в первую очередь по луку, следом – по моркови, картофелю, капусте, с определением объёмов, цены, условий и точек реализации. Обязательно должны использоваться контрольно-кассовые аппараты. Товарные интервенции продлятся с февраля по апрель. Одно из основных условий – розничная цена должна соответствовать подписанным контрактам.