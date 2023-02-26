"Старость подождет": 70-летний марафонец поделился секретом бодрости и хорошего самочувствия

Более 90 марафонов за плечами 70-летнего легкоатлета из Караганды Толеутая Жаманбека. Аксакал тренируется круглый год. Помимо бега, он увлекается лыжными гонками, ездой на велосипеде, играет в теннис, а еще занимается танцами. Как оставаться бодрым и энергичным в любом возрасте, спортсмен рассказал корреспонденту "Хабар 24", передает Tengri Lifestyle .
Глядя на подтянутую фигуру аксакала, понятно, что возраст спорту совсем не помеха. Марафонец вот-вот "перешагнет" 70-летний рубеж, однако размеренная жизнь пенсионера не про него. Толеутай Жаманбек бегает каждый день, говорит, отсюда - и легкость в движениях, и сила в ногах.
"Если вы просто хотите бегать, пробегите милю. Если вы хотите почувствовать другую жизнь, пробегите марафон. Это мой девиз. Я уже давно на пенсии, но предпочитаю вести здоровый образ жизни. В автобусе меня часто просят показать документы, не верят, что я пенсионер. Это с одной стороны даже приятно", - говорит аксакал.
93 марафона, в которых принял участие легкоатлет, позволили побывать в 125 городах разных стран мира. Особым достижением спортсмен считает бронзовую медаль на 14-м чемпионате Азии по легкой атлетике и звание "Мастер спорта международного уровня". Этот статус он получил, преодолев 3700 километров от Караганды до Москвы.
"Если где-то проводится забег, то стараюсь принять в нем участие. Если вы поставили цель и смогли достичь ее, вы уже выиграли гонку. Спортсмен всегда должен прислушиваться к своему телу. Иногда самое сложное - вовремя сойти с дистанции и отдохнуть. И моя семья говорит об этом, но мне отдыхать пока не хочется", - говорит бегун.
Толеутай Жаманбек - желанный гость и активный участник местных спартакиад в Центре долголетия Караганды. Тут он много времени уделяет настольному теннису. Этот вид спорта улучает зрение, говорит марафонец.
"Со дня открытия центра Толеутай Жаманбек участвовал в пяти забегах и без наград не возвращался. Он наша гордость. Посещает все кружки, занимается йогой, танцами", - рассказывает Бекен Уахитов, заместитель директора Центра долголетия Караганды.
Танцует пенсионер тоже с пользой. Именно танцы, по словам бегуна, улучшают координацию движений и "сжигают" лишние калории. Так что от очередного танцевального "па" аксакал никогда не откажется.
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