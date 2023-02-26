Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 26 Февраля
+5...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 447.73 KZT
  • €1 = 473.88 KZT
  • 1 RUB = 5.93 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Казахстанским фурам перекрыли путь в Евросоюз через польскую границу

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:34
Казахстанским фурам перекрыли путь в Евросоюз через польскую границу
Фото из открытых источников
С 21 февраля запрещено движение грузовиков на пограничном переходе Польша-Беларусь «Кукурики-Козловичи», передает ИА «NewTimes.kz».

Указанный запрет не затрагивает транспортные средства, зарегистрированные в Республике Польша и странах – членах Европейского Союза, Европейской ассоциации свободной торговли (Eat), странах-членах соглашения о Европейском экономическом пространстве и Швейцарской Конфедерации. ​

Однако, транспортные средства, зарегистрированные в других странах/регионах, не могут пересекать данный переход.

По словам управляющего директора – директора департамента логистики и перевозок НПП «Атамекен» Мурата Амрина переход «Кукурики-Козловичи» был последней возможностью, которой могли воспользоваться казахстанские грузоперевозчики после закрытия перехода «Бобровники-Берестовица».

«Под новые ограничения попали и казахстанские перевозчики, которые везут экспортные товары Казахстана в страны Европы, а также европейские товары, направляемые в адрес казахстанских предприятий. А это миллионные убытки. По состоянию на 23 февраля на территории Польши находятся более 150 казахстанских автотранспортных средств, еще более ста - следуют в направлении Европейского союза. Логистика нарушена, происходит удорожание себестоимости перевозок», — рассказал Амрин.

Он также отметил, что имеется четкая координация в Польше посредством Посольства РК и МИИР РК. Со стороны посольства Казахстана в адрес государственных органов Польши уже направлены ноты о необходимости снятия ограничений для отечественных перевозчиков.

Единственный сухопутный путь, соединяющий Европейский союз и страны ЕАЭС — это маршрут через пограничные переходы Литва-Беларусь, Латвия-Беларусь и Латвия – Россия. Также имеется альтернативный маршрут через Каспийское море, однако данный маршрут увеличивает расстояние до европейских стран в 1,5 раза и стоимость перевозки в 2-3 раза ввиду вынужденного использования нескольких видов транспорта (авто-море), а влияние климатических и географических условий на маршруте (сезоны штормов, высокогорье и т.д.).

В настоящий момент МИИРом РК совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» и бизнес сообществом проводятся переговоры с литовской стороной об обеспечении для казахстанских перевозчиков беспрепятственного проезда через Литовскую Республику, чтобы казахстанские машины могли беспрепятственно выехать с территории ЕС в направлении Республики Беларусь и Российской Федерации. Также формируется список скопившихся авто с целью передачи данных литовской стороне.


Источник: newtimes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика