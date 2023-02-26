Казахстанским фурам перекрыли путь в Евросоюз через польскую границу

С 21 февраля запрещено движение грузовиков на пограничном переходе Польша-Беларусь «Кукурики-Козловичи», передает ИА «NewTimes.kz».



Указанный запрет не затрагивает транспортные средства, зарегистрированные в Республике Польша и странах – членах Европейского Союза, Европейской ассоциации свободной торговли (Eat), странах-членах соглашения о Европейском экономическом пространстве и Швейцарской Конфедерации. ​



Однако, транспортные средства, зарегистрированные в других странах/регионах, не могут пересекать данный переход.



По словам управляющего директора – директора департамента логистики и перевозок НПП «Атамекен» Мурата Амрина переход «Кукурики-Козловичи» был последней возможностью, которой могли воспользоваться казахстанские грузоперевозчики после закрытия перехода «Бобровники-Берестовица».



«Под новые ограничения попали и казахстанские перевозчики, которые везут экспортные товары Казахстана в страны Европы, а также европейские товары, направляемые в адрес казахстанских предприятий. А это миллионные убытки. По состоянию на 23 февраля на территории Польши находятся более 150 казахстанских автотранспортных средств, еще более ста - следуют в направлении Европейского союза. Логистика нарушена, происходит удорожание себестоимости перевозок», — рассказал Амрин.



Он также отметил, что имеется четкая координация в Польше посредством Посольства РК и МИИР РК. Со стороны посольства Казахстана в адрес государственных органов Польши уже направлены ноты о необходимости снятия ограничений для отечественных перевозчиков.



Единственный сухопутный путь, соединяющий Европейский союз и страны ЕАЭС — это маршрут через пограничные переходы Литва-Беларусь, Латвия-Беларусь и Латвия – Россия. Также имеется альтернативный маршрут через Каспийское море, однако данный маршрут увеличивает расстояние до европейских стран в 1,5 раза и стоимость перевозки в 2-3 раза ввиду вынужденного использования нескольких видов транспорта (авто-море), а влияние климатических и географических условий на маршруте (сезоны штормов, высокогорье и т.д.).



В настоящий момент МИИРом РК совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» и бизнес сообществом проводятся переговоры с литовской стороной об обеспечении для казахстанских перевозчиков беспрепятственного проезда через Литовскую Республику, чтобы казахстанские машины могли беспрепятственно выехать с территории ЕС в направлении Республики Беларусь и Российской Федерации. Также формируется список скопившихся авто с целью передачи данных литовской стороне.