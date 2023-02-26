Мужчину застрелили в одном из заведений Петропавловска, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



По данным портала, 26 февраля на оперативный канал 102 Управления полиции Петропавловска поступило сообщение о том, что в одном из развлекательных заведений областного центра мужчина получил огнестрельное ранение.



"Бригадой скорой медицинской помощи 28-летний пострадавший был госпитализирован в больницу, где от полученного ранения скончался", - говорится в сообщении.



По данным полицеских, данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 99 УК "Убийство".



"В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками полиции задержан 34-летний житель Кызылжарского района. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания УП Петропавловска. Назначен ряд необходимых экспертиз. Проводятся следственные действия", - заключили в ведомстве.