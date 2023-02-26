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Бродячие собаки напали на студентку в Костанае

Просмотров:133 Опубликовано: Сегодня, 19:56
Бродячие собаки напали на студентку в Костанае
Фото с сайта alau.kz
Бродячие собаки напали на студентку в Костанае, передает Tengrinews.kz со ссылкой на alau.kz.

Собаки напали на девушку по пути на учебу. По ее словам, обычно по улице Абая неподалеку от колледжа бытсервиса бегает стая в количестве 10 особей, но в тот день было только две собаки. Даяна Быкова звала на помощь прохожих, но никто не откликался.

"Я шла на учебу по той дороге, которой всегда хожу. Видела этих собак, раньше не трогали. А вчера, я не знаю, что на них нашло, что их разозлило, но напали на меня две собаки. Сначала одна подбежала, начала гавкать, потом вторая. Я очень испугалась, но виду не подавала, что я боюсь.

На моем месте могла бы быть бабушка, маленький ребенок. Я хочу, чтобы собак убрали, потому что страшно ходить. Да и вообще опасно, если укусят, то заражение пойдет. У меня было шоковое состояние. Я очень сильно испугалась, они схватили за куртку и порвали ее. Повезло, что у меня длинная куртка, так бы укусили на ногу",- вспоминает девушка.

Бродячие собаки напали на студентку в Костанае


Спасли девушку проезжавшие мимо водители, которые посигналили и распугали собак.

В управлении ветеринарии две недели назад рассказывали, что на 2023 год в Костанайской области выделено 86 миллионов тенге на отлов, временное содержание, стерилизацию и чипирование бродячих животных. Но конкурсные процедуры на тот момент не завершились.

"Отловом занимается "Надежда кст плюс", зооволонтеры. В крайне опасных случаях, когда возникает опасность для здоровья и жизни людей, они выезжают по заявке, отлавливают агрессивных собак. Они пока делают за свой счет", - рассказывает заместитель руководителя управления ветеринарии Айнагуль Кушубенова.

Завершился ли конкурс на данный момент, куда людям обращать с заявками на отлов или с жалобами на нападение бродячих животных, в управлении ветеринарии не ответили.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Vladik (Посетители) Сегодня, 21:20
Вообще количество бродячих собак в первую очередь говорит о том, насколько селён бардак в государстве, раз до решения этого вопроса не доходят руки.
 
 

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