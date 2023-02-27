На полицейский беспредел пожаловался сельчанин близ Балхаша

Житель поселка Шашубай, который расположен сразу за городом Балхаш, пожаловался на беспредел со стороны полицейских, передает корреспондент Tengrinews.kz.По словам Болата Тлеубекова, он является отцом пятерых детей, трое из которых - несовершеннолетние. Мужчина занимается грузоперевозками на своем самосвале."Грузовик - единственный источник дохода моей семьи. Чтобы прокормить семью, приходится работать ежедневно без выходных и в любую погоду. Я даже не могу позволить себе заболеть. Никогда не просил помощи от государства, но от правоохранительных структур прошу обратить внимание на творящийся беспредел со стороны сотрудников полиции поселка. С их стороны оказывается серьезное давление: они в открытую угрожают, что могут сделать так, что я не смогу ездить по городу. Как такое возможно в нашем новом независимом государстве?" - задается вопросом он.Как сообщил Тлеубеков, все началось в мае прошлого года, когда он вез домой песок, по степной дороге мужчина ехал в направлении Балхаша. Отмечается, что в это время его остановили сельские полицейские на спецтранспорте."В машине находился начальник полиции в гражданской одежде и лейтенант, который без объяснений начал снимать госномер самосвала. На просьбу предъявить служебное удостоверение они начали грубо выражаться, насильно вытащили из грузовика, скрутили мне руки и посадили в свою машину. Затем лейтенант привез меня в Шашубайское отделение полиции, а начальник полиции остался возле самосвала.По прибытии в отделение я отказался заходить внутрь, пока мне не объяснят причину остановки и что вообще происходит. Лейтенант переговорил по телефону с начальником полиции, а после сказал, чтобы я бесплатно привез песок на какой-то объект. Затем он повез меня обратно и отпустил. Когда вернулись, начальник полиции отметил, что я мог бы и не выпендриваться и сразу сделать его указания. То есть все это кино они устроили, чтобы меня запугать и принудить привезти бесплатно песок, который я вез себе", - рассказал он.Также мужчина поведал о происшествии, которое имело место недавно. Как сообщил Тлеубеков, 13 февраля этого года ему поступил заказ от компании - необходимо было перевезти демонтированные материалы из военного городка Балхаш-9 до военного полигона Приозерск."Я не занимаюсь незаконной перевозкой, поэтому попросил заказчика предоставить разрешительные документы. Тимур показал все подлинники, а потом скинул их фото в WhatsApp, чтобы я предъявил при требовании. 14 февраля я приехал Балхаш-9 и оставил самосвал на погрузку груза, который должен был перевезти на следующий день.Однако днем во время погрузки ко мне подошел сотрудник Шашубайского отделения полиции, который является двоюродным братом начальника полиции. Он предупредил, что я гружу незаконный груз, поэтому планирует остановить самосвал при выезде из Балхаша-9. Я показал фото документов, полицейский даже не обратил внимание и остался при своем мнении, но не стал препятствовать погрузке. После мне позвонил начальник полиции и аналогично пригрозил, что при выезде остановит и "оформит по полной". Затем я позвонил заказчику и уведомил о происходящем. Вечером он перезвонил и сказал, что я могу 15 февраля спокойно выезжать, так как он договорился с начальником полиции", - сказал он.Однако утром следующего дня, как подчеркнул Тлеубеков, ему перезвонил начальник полиции и, якобы выражаясь нецензурной бранью, снова пригрозил, чтобы тот не осуществлял перевозку. Но заказчик вновь убедил его, что есть договоренность с начальником полиции. Приблизительно в 10:00, как сообщил мужчина, он начал передвижение на груженом самосвале. От отметил, что в середине пути между Балхашом-9 и Приозерском, километров за пять до поселка Гульшат, его начал преследовать УАЗ без бортовых номеров, но с надписью "полиция"."В автомашине люди находились в гражданской одежде, во время движения они из переднего окна рукой сигнализировали просьбу остановки. Во избежание столкновения я незамедлительно остановился. Ко мне в гражданской одежде подошел полицейский и потребовал документы на груз. Я напомнил, что ранее предъявлял все. Однако он, созвонившись с братом, потребовал следовать на штрафстоянку в поселок Шашубай. Я отказался, так как был уверен в своей правоте, и попросил заказчика решить ситуацию. ​После, простояв более часа, без каких-либо требований со стороны полицейского я принял решение переставить самосвал на просторное место, так как до этого остановился экстренно во избежание аварийной ситуации. После окончания маневра ко мне подошел полицейский и потребовал документы на машину. Я предоставил удостоверение личности, которое он положил к себе в карман и требовал следовать за ним в УАЗ. Я сказал, что намерен дожидаться решения у себя в машине. После этого он самостоятельно открыл дверь моей машины и насильно начал меня вытаскивать. Я не понимал, что происходит, и испугался за свою жизнь, так как знаю, что сотрудники не должны так поступать. Я крепко взялся за руль, и он разорвал мне одежду.В этот момент к нему на помощь подошел второй сотрудник Шашубайского отдела полиции по имени Даулет и схватил меня за обе ноги и стянул на землю. В ходе падения из кабины я упал на спину. Когда я находился в лежачем положении, Даулет начал давить ногой на мою грудную клетку, вследствие чего я начал задыхаться. Попросил прекратить издевательства и вызвать медицинскую помощь, так как начал себя плохо чувствовать. Однако обозленные сотрудники продолжили скручивать меня и затаскивать в машину. Когда я упал на одно колено, сзади ко мне запрыгнул полицейский и начал душить. После я потерял сознание и очнулся в их машине. Как бы ни было стыдно говорить, но он меня душил до тех пор, пока я не обмочился в штаны и не отключился. На требование прекратить мучение сотрудники лишь выражались нецензурной бранью и продолжали давить и душить. Я думал, что умру", - заявляет водитель самосвала.Мужчина добавил, что в ходе издевательств со стороны сотрудников они отняли сотовый телефон, с которого он пытался вызвать скорую помощь. Вернули мобильник, по словам Тлеубекова, только в отделении полиции, где он заметил, что сотрудники удалили некоторые видеозаписи и фото."После меня доставили в отделение полиции поселка Шашубай, где меня ехидно встретил начальник полиции. Я все еще не мог прийти в себя, и мне требовалась медицинская помощь. Он поручил следователю отобрать у меня объяснительную. Боясь продолжения пыток, я согласился все написать и расписался. Объяснительную переписывал два раза, так как изначальный вариант не понравился начальнику полиции.Далее меня завели в кабинет начальника полиции, где я предупредил, что намерен писать жалобу на действия сотрудников. После чего он в сопровождении двоих сотрудников направил меня на освидетельствование в наркологию. Я прошел экспертизу, где указали, что я трезв. ​После, боясь за свою жизнь и здоровье, я отказался следовать за сотрудниками обратно в отделение", - сказал он.Затем Тлеубеков направил сына в сторону самосвала, так как машина осталась заведенная с ключами в зажигании и без присмотра."По пути сын заметил, что мой самосвал передвигается в сторону города Балхаша с посторонними лицами в кабине. Сын сразу начал вести видеосъемку. Заметив это, незнакомый водитель, находящийся за рулем моего самосвала, остановил машину и убежал в сторону. На видео я узнал полицейского и Даулета, которые везли мой самосвал в неизвестном направлении. Заметив, что мой сын ведет съемку, они пытались отобрать телефон и ключи от машины. После мой сын забрал ключи в зажигании и приехал ко мне в поликлинику.Я обратился в приемный покой Центральной больницы Балхаша и снял следы удушения и побоев. Вечером того же дня сын обратно поехал забрать самосвал. Однако у машины его ожидали полицейский и Даулет, которые, требуя расписаться в непонятном документе, не подпускали к самосвалу. Так как сын начал снимать на телефон, сотрудники отступили", - поведал он.Мужчина заявил, что на следующий день, 16 февраля, сотрудники Шашубайского отдела полиции пытались уговорить его подписать непонятные документы и преследовали."В тот же день я пошел в прокуратуру города Балхаша писать жалобу на сотрудников полиции. Они преследовали меня даже в здании прокуратуры и пытались препятствовать. Я прошу принять меры в отношении начальника полиции, так как такой беспредел не может продолжаться. В то же время я боюсь за жизнь и здоровье своих детей и себя.Очень много людей страдали от действий и запугивания начальника полиции. Имеются и другие жалобы на него от простых рыбаков и фермеров, но люди боятся обращаться, так как чувствуют его безнаказанность. Кроме того, заявления, которые ранее писались на него, всегда оставались безрезультатными, и народ реально его боится. Я не знаю, как такое может происходить в новом Казахстане. Куда смотрит Антикор, прокуратура, КНБ? Помогите мне", - подытожил Болат Тлеубеков и отметил, что после этого случая у него ухудшилось здоровье: мужчина встал на учет с повышенным давлением.В Департаменте полиции Карагандинской области высказали свою точку зрению касательно данной проблемы. По словам правоохранителей, 14 февраля сотрудники отдела полиции Актогайского района заметили на территории бывшего военного городка Балхаш-9 самосвал марки Shacman. Отмечается, что на данное транспортное средство несколько лиц грузили металл."Полицейские, представившись, спросили у водителя, имеются ли у него документы на транспортировку металла. Он ответил, что таких документов у него нет. Полицейские предупредили, чтобы он без разрешительных документов не выезжал.15 февраля около 10:00 к полицейским поступила информация: автомашина марки Shacman, груженная металлом, выехала за территорию Балхаша-9. Проверяя ее, сотрудники ОП Актогайского района около 11:00 увидели на трассе данное транспортное средство. Применив специальный сигнал, полицейские остановили его. Выяснилось, что у водителя отсутствовали документы на транспортировку металла", - пояснили в ведомстве.После этого, по словам полицейских, они попросили водителя проследовать вместе с ними в Токыраунское поселковое отделение полиции."Он отказался выполнять требования, тронулся с места и на большой скорости направился в сторону Приозерска. Полицейские, используя служебную автомашину, применив специальный сигнал и проблесковые маячки, прижали самосвал к обочине дороги. После чего полицейские сообщили в дежурную часть о неподчинении законным требованиям. Данный факт зарегистрирован в ОП Актогайского района.При этом нарушитель отказался давать объяснения по факту неподчинения, а также отказался следовать в Токыраунский ПОП для составления административного протокола по статье 667 КоАП "Неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительного органа". После чего полицейские приняли меры к доставке автомашины нарушителя в Токыраунский ПОП. Во время следования у Балхаша дорогу самосвалу загородил легковой автомобиль, из салона которого вышел мужчина. Как выяснилось, это был сын водителя-нарушителя. Он повредил Shacman, сделав его непригодным для езды, затем вытащил ключ из замка зажигания. Данный факт зарегистрирован в отделе полиции Балхаша", - добавили в полиции.Сообщается, что в дальнейшем нарушитель отказался получать повестку для составления административного протокола. После этого без его присутствия при понятых был составлен данный протокол по статье 667 КоАП."17 февраля заказным письмом на адрес проживания водителя отправлена повестка для ознакомления с правонарушением и копия протокола. Однако он не явился в полицию. В настоящее время собранные материалы направлены на рассмотрение в суд.По жалобе данного гражданина сотрудниками управления собственной безопасности ДП Карагандинской области проводится служебное расследование. Все его доводы проверяются", - подытожили в пресс-службе ДП Карагандинской области.Отмечается, что при проверке водителя по базам МВД было установлено, что он дважды привлекался к уголовной ответственности. В 2017 году он был осужден по пункту 3 части 2 статьи 191 "Грабеж, совершенный группой лиц". В 2018 году его наказали по аналогичной статье.