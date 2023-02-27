Станешь богатым и уйдешь: в МВД рассказали, как дилеры завлекают детей в наркобизнес

Представитель Департамента по противодействию наркопреступности МВД Данияр Оралов на брифинге в ведомстве рассказал, какая в Казахстане ведется работа по борьбе с наркобизнесом, сообщает корреспондент Zakon.kz.



Данияр Оралов сообщил, что жертвами наркодилеров все чаще становятся несовершеннолетние.



"Наркодилеры завлекают молодежь. Им говорят: "Станешь богатым, в короткое время заработаешь большие деньги, и когда захочешь, можешь выйти из этого бизнеса". Но в 2022 году за распространение были задержаны 25 несовершеннолетних. Конечно, можно и оправдать, что по юности и по незнанию совершали такие деяния, но перед законом все равны – уголовная ответственность по делам такой категории наступает с 14 лет. А также по Уголовному кодексу незаконное хранение и распространение наркотиков относится к особо тяжким преступлениям. Так, санкция статьи 296 УК РК предусматривает лишение свободы от 3 до 7 лет, а по статье 297 УК РК грозит до пожизненного заключения". Данияр Оралов



Он призвал родителей внимательнее относится к детям и следить, с кем они дружат и общаются.



В целом, по его словам, в текущем году выявлено 420 наркопреступления, в том числе 265 фактов сбыта и 76 фактов хранения.



При этом из незаконного оборота изъято 755 кг наркотических средств, в том числе 270 кг "марихуаны", 93 кг "гашиша" и 105 кг синтетических наркотиков.



"Ведется работа по противодействию организованным формам наркобизнеса. Пресечена деятельность одной ОПГ, возбуждено уголовное дело по статье 262 ч.1 Уголовного кодекса "Организация и участие в ОПГ", в рамках которых к уголовной ответственности привлечены восемь участников, у которых изъято свыше 85 кг наркотических средств. С начало года в Казахстане ликвидировано семь нарколабораторий, при этом изъято свыше 90 кг готовых к употреблению наркотических средств и свыше 1,5 тонны прекурсоров". Данияр Оралов



Он также сообщил, что за 2022 год в ИС "Кибернадзор" направлены на блокировку 1996 наркосайта, из них заблокировано 1493.



С начала текущего года направлены на блокировку 179 интернет ресурсов, заблокировано 69.



6 января стало известно, что Комитет национальной безопасности провел операцию по задержанию наркогруппы, причастной к сбыту особо крупных объемов макового сырья в различных регионах Казахстана.