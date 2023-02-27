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Иностранец незаконно попал в Казахстан через леса и поля

Просмотров:365 Опубликовано: Сегодня, 13:49
Иностранец незаконно попал в Казахстан через леса и поля
Фото из открытых источников
30-летнего гражданина Кыргызстана задержали в Алматы. Во время задержания иностранец был без документов и как оказалось, он пересек границу еще в ноябре прошлого года, рассказали в ДП Алматы, сообщает Zakon.kz.

По пограничной базе оказалось, что мужчина не пересекал границу, данных о его заезде на территорию нашей страны нет.

Посты обойти ему помог неизвестный мужчина, получивший за услугу “гида-проводника” 500 долларов. Задержанный также уточнил, что путь был долгий, он лежал через поля и леса.

Действия иностранца квалифицированы по ч. 1 ст. 392 УК РК. Начато досудебное расследование.

28 ноября прошлого года россиянин, сбежавший от мобилизации, перелез через забор в Казахстан. В результате суд Мартукского района приговорил гражданина России к шести месяцам лишения свободы условно.


Источник: zakon.kz
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