Иностранец незаконно попал в Казахстан через леса и поля

30-летнего гражданина Кыргызстана задержали в Алматы. Во время задержания иностранец был без документов и как оказалось, он пересек границу еще в ноябре прошлого года, рассказали в ДП Алматы, сообщает Zakon.kz.



По пограничной базе оказалось, что мужчина не пересекал границу, данных о его заезде на территорию нашей страны нет.



Посты обойти ему помог неизвестный мужчина, получивший за услугу “гида-проводника” 500 долларов. Задержанный также уточнил, что путь был долгий, он лежал через поля и леса.



Действия иностранца квалифицированы по ч. 1 ст. 392 УК РК. Начато досудебное расследование.



28 ноября прошлого года россиянин, сбежавший от мобилизации, перелез через забор в Казахстан. В результате суд Мартукского района приговорил гражданина России к шести месяцам лишения свободы условно.