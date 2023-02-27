Альтернативные маршруты нашли для застрявших в Польше грузов

Казахстанские грузы планируют перевозить в страны ЕС по альтернативным маршрутам. Эти вопросы сейчас прорабатывают в Мининдустрии, передает ИА «NewTimes.kz».



Напомним, казахстанские фуры оказались заблокированными в Польше, где 21 февраля местные власти ввели запрет на проезд грузовых автотранспортных средств для всех стран, кроме Евросоюза.



В итоге там скопилось больше 400 казахстанских грузовиков.



«Для обеспечения проезда отечественных грузовых автоперевозчиков министерством индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с представителями ассоциации казахстанских перевозчиков составлен актуальный список наших автомобилей. Также совместно с посольствами РК в Варшаве и Вильнюсе проведены переговорные процессы с польскими и литовскими уполномоченными органами в области транспорта для разрешения выезда казахстанского транспорта», ― сообщили в МИИР.



На сегодняшний день литовской стороне представлен список казахстанских автотранспортных средств для обеспечения беспрепятственного пропуска по их территории.