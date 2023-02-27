Альтернативные маршруты нашли для застрявших в Польше грузов

Казахстанские грузы планируют перевозить в страны ЕС по альтернативным маршрутам. Эти вопросы сейчас прорабатывают в Мининдустрии, передает ИА «NewTimes.kz».
Напомним, казахстанские фуры оказались заблокированными в Польше, где 21 февраля местные власти ввели запрет на проезд грузовых автотранспортных средств для всех стран, кроме Евросоюза.
В итоге там скопилось больше 400 казахстанских грузовиков.
«Для обеспечения проезда отечественных грузовых автоперевозчиков министерством индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с представителями ассоциации казахстанских перевозчиков составлен актуальный список наших автомобилей. Также совместно с посольствами РК в Варшаве и Вильнюсе проведены переговорные процессы с польскими и литовскими уполномоченными органами в области транспорта для разрешения выезда казахстанского транспорта», ― сообщили в МИИР.
На сегодняшний день литовской стороне представлен список казахстанских автотранспортных средств для обеспечения беспрепятственного пропуска по их территории.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.