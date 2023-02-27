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Альтернативные маршруты нашли для застрявших в Польше грузов

Просмотров:103 Опубликовано: Сегодня, 15:23
Альтернативные маршруты нашли для застрявших в Польше грузов
Фото: Sputnik
Казахстанские грузы планируют перевозить в страны ЕС по альтернативным маршрутам. Эти вопросы сейчас прорабатывают в Мининдустрии, передает ИА «NewTimes.kz».

Напомним, казахстанские фуры оказались заблокированными в Польше, где 21 февраля местные власти ввели запрет на проезд грузовых автотранспортных средств для всех стран, кроме Евросоюза.

В итоге там скопилось больше 400 казахстанских грузовиков.

«Для обеспечения проезда отечественных грузовых автоперевозчиков министерством индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с представителями ассоциации казахстанских перевозчиков составлен актуальный список наших автомобилей. Также совместно с посольствами РК в Варшаве и Вильнюсе проведены переговорные процессы с польскими и литовскими уполномоченными органами в области транспорта для разрешения выезда казахстанского транспорта», ― сообщили в МИИР.

На сегодняшний день литовской стороне представлен список казахстанских автотранспортных средств для обеспечения беспрепятственного пропуска по их территории.


Источник: newtimes.kz
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