На вопрос о попадании Казахстана в "черный список Шенгена" ответили в МИД

В Министерстве иностранных дел прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о попадании Казахстана в черный список Шенген-зоны, передает корреспондент Tengri Travel.



"Что касается вопроса о том, что якобы Казахстан включен в какой-то список, то хотелось бы сказать, что мы не получали официального уведомления от европейских сторон. Однако в рабочем порядке нам сообщили, что с 1 марта в Казахстан действительно будет находиться в перечне стран для граждан, которых отныне будут требоваться дополнительные консультации, при выдаче шенгенской визы", - сказал официальный представитель МИД Айбек Смадияров.



По словам Смадиярова, что в шенгенском соглашении нет ни черных, ни красных списков. Речь идет об обычном рабочем процессе, заверил он.



"Подобный шаг, как поясняется, был запрошен одной из стран шенгенского соглашения, поскольку согласно правилам Европейского Союза страны ЕС и шенгенской зоны праве инициировать дополнительные консультации в отношении граждан третьих стран, подающим заявку на получение визы. Подобные консультации могут занимать до 7 дней, при этом стандартный срок общего рассмотрения визовых анкет остаётся таким же, как и раньше до 15 дней, то есть на практике каких-либо изменений в процедуре рассмотрения диск для наших граждан мы не ожидаем", - добавил Смадияров.



Ранее в СМИ появилась информация о том, с 1 марта Казахстан попадает в черный список Шенген-зоны.