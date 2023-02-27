Казахстанцев в Турции призвали встать на учет

В Министерстве иностранных дел призвали казахстанцев в Турции встать на консульский учет, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Мы не знаем, какое количество казахстанцев находится на территории Турции. После землетрясения многие могли выехать. Как вы знаете, основные аэропорты и авиакомпании Турции и Казахстана работают - они могли улететь в любую страну. Поэтому статистики как таковой у нас нет, сколько граждан Казахстана находится в Турции.
Поэтому еще раз призываем встать на консульский учет. Если завтра их имен не будет в списках, у них не будет возможности проголосовать (на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов 19 марта. - Прим.). Так как эти участки находятся за рубежом, мы отправляем туда ограниченное количество бюллетеней. Мы не можем отправлять их тысячами. Во время прошлых выборов так и было: пришли туристы, которые не заявлялись, и начали возмущаться, что им не дают проголосовать", - сказал официальный представитель МИД Айбек Смадияров.
Как известно, 19 марта 2023 года состоятся внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан.
В МИД сообщили, что при заграничных учреждениях Казахстана в 62 иностранных государствах образовано 77 избирательных участков.
"Для участия в голосовании граждане Казахстана, обладающие активным избирательным правом, проживающие или находящиеся по частным, служебным, учебным, деловым и туристическим целям в соответствующем иностранном государстве и имеющие действительные паспорта гражданина Казахстана, могут обратиться в дипломатическое или консульское представительство Казахстана, при котором создан избирательный участок.
Вместе с тем для своевременной и полноценной подготовки процесса голосования за рубежом просим граждан Казахстана заранее связаться с ближайшим избирательным участком и предоставить данные для включения в списки избирателей, контактные данные участков будут опубликованы на официальном сайте Министерства", - сказал Смадияров.
Кроме того, отметим, что в Турции продолжают регистрировать подземные толчки. Сегодня в восточном регионе Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,2. Зафиксировано обрушение 25 домов. В провинции Малатья погиб 1 человек, 69 получили ранения.
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