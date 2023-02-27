В Минобороны опровергли отправку военной техники в Украину

В Министерстве обороны опровергли сообщения в сети об отправке казахстанской военной техники в Украину, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.



"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы отправке казахстанской военной техники в Украину не соответствует действительности. Видео является архивным, так как бронетехника направлялась на плановый ремонт и в настоящее время военная техника находится на хранении", - заявили в ведомстве.



Кроме того, сообщается, что с 27 августа 2022 года введен запрет на экспорт вооружения и военной техники из Казахстана.



Ранее в соцсетях распространили видео с проезжающей по дорогам Алматы бронетехникой.