Почему Казахстан не поддержал резолюцию по Украине, ответили в МИД

В Министерстве иностранных объяснили, почему Казахстан воздержался при принятии резолюции ООН по Украине, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Исходим из того, что принятие подобного рода резолюций не будет способствовать нахождению взаимоприемлемого решения. Так, в принятой резолюции имеется ссылка на все предыдущие резолюции 11-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которые предусматривают, помимо вывода войск из Украины, создание международного механизма возмещения ущерба, исключение стран из состава международных организаций и структур, другие положения, которые не находят согласия у международного сообщества.
Казахстан и ранее воздерживался при голосовании по указанным резолюциям, так как убежден, что они не способствуют взаимопониманию сторон, а только усугубляют кризис и углубляют разделительные линии", - ответили в МИД.
В МИД отмечают строгую приверженность Казахстана дипломатическому пути решения конфликта на основе Устава ООН и основополагающих принципов международного права.
"Подчеркиваем важность неуклонного соблюдения данных принципов и призываем к ответственности государств-членов ООН за поддержание и соблюдение суверенитета и территориальной целостности государств, взаимного уважения и мирного сосуществования.
Казахстан подтверждает готовность содействия любому переговорному процессу, способствующему нахождению взаимоприемлемых решений, и считает, что военный конфликт между Россией и Украиной может быть решен исключительно мирным путем", - добавили в ведомстве.
Напомним, Казахстан проголосовал "воздержаться" по резолюции "Принципы, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине" в ходе возобновленной 11-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 22-24 февраля 2023 года.
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