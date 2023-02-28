Блинкен ждет нового уровня партнерства США и Центральной Азии

Госсекретарь США вылетел из Вашингтона, чтобы во вторник впервые совершить госвизиты в Казахстан и Узбекистан. От поездки он ждет развития партнерских отношений США и стран Центральной Азии.
Глава Госдепа США Энтони Блинкен написал перед вылетом в Казахстан на своей странице в Twitter о своих ожиданиях от первого официального визита в страны Центральной Азии.
Согласно сообщению Блинкена, садясь в самолет, он начинает первое путешествие по Казахстану и Узбекистану в качестве госсекретаря США. От поездки политик ждет дальнейшего развития партнерских отношений Вашингтона и Центральной Азии.
Также глава Госдепа пишет, что после визитов в Казахстан и Узбекистан он отправится в Индию, где примет участие во встрече министров стран G20.
Напомним, первый визит Блинкена в центрально-азиатский регион стартует 28 февраля. В планах встречи с руководством стран региона, участие в заседании формата C5+1, переговоры по развитию сотрудничества.
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