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Казахстан планирует экспортировать рыбу во Францию и Швейцарию

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:46
Казахстан планирует экспортировать рыбу во Францию и Швейцарию
Фото из открытого источника
Также РК хочет поставлять на европейский рынок мёд, конину, говядину и молочные продукты.

Министр сельского хозяйства Казахстана в Ербол Карашукеев в Брюсселе встретился с европейскими комиссарами, сообщает пресс-служба МСХ. Он подчеркнул готовность правительства РК к дальнейшему расширению торгово-экономического партнёрства с ЕС.

Карашукеев заявил, что Казахстан имеет все возможности стать поставщиком высококачественного органического продовольствия. В частности речь шла об экспорте рыбной продукции в страны Евросоюза.

"Уже есть коммерческие договорённости на закупку казахстанской рыбной продукции с Францией и Швейцарией. В прошлом году экспорт казахстанской рыбы в страны ЕС увеличился почти в 1,5 раза и составил 8,7 тысячи тонн. Основными потребителями стали Польша, Словакия, Чехия, Нидерланды, Литва, Латвия, Дания, Австрия и Германия. Также наша страна могла бы поставлять на европейский рынок мёд, конину, говядину и молочные продукты", – говорится в сообщении Минсельхоза.

На долю ЕС приходится порядка 30% внешней торговли РК. По итогам 2022 года товарооборот сельхозпродукции вырос на 35,6% и составил 995,5 млн долларов. Удалось нарастить экспорт льна, пшеницы, рапса и обработанных злаков.


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