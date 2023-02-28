Казахстан планирует экспортировать рыбу во Францию и Швейцарию

Также РК хочет поставлять на европейский рынок мёд, конину, говядину и молочные продукты.



Министр сельского хозяйства Казахстана в Ербол Карашукеев в Брюсселе встретился с европейскими комиссарами, сообщает пресс-служба МСХ. Он подчеркнул готовность правительства РК к дальнейшему расширению торгово-экономического партнёрства с ЕС.



Карашукеев заявил, что Казахстан имеет все возможности стать поставщиком высококачественного органического продовольствия. В частности речь шла об экспорте рыбной продукции в страны Евросоюза.



"Уже есть коммерческие договорённости на закупку казахстанской рыбной продукции с Францией и Швейцарией. В прошлом году экспорт казахстанской рыбы в страны ЕС увеличился почти в 1,5 раза и составил 8,7 тысячи тонн. Основными потребителями стали Польша, Словакия, Чехия, Нидерланды, Литва, Латвия, Дания, Австрия и Германия. Также наша страна могла бы поставлять на европейский рынок мёд, конину, говядину и молочные продукты", – говорится в сообщении Минсельхоза.



На долю ЕС приходится порядка 30% внешней торговли РК. По итогам 2022 года товарооборот сельхозпродукции вырос на 35,6% и составил 995,5 млн долларов. Удалось нарастить экспорт льна, пшеницы, рапса и обработанных злаков.