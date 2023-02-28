Патронный завод в Караганде перешёл в республиканскую собственность

Управлять им теперь будет национальная компания Kazakhstan Engineering.



В Казахстане компания "Казтехнологии" передала в республиканскую собственность патронный завод Steel Manufacturing в Караганде. 23 февраля правительство своим постановлением утвердило договор.



"Принять предложение АО "Казтехнологии" о передаче в республиканскую собственность 100% доли участия в уставном капитале ТОО Steel Manufacturing по договору дарения", – говорится в документе за подписью премьер-министра Алихана Смаилова.



Как гласит постановление, предприятие передали в госсобственность в счёт оплаты акций национальной компании Kazakhstan Engineering, которая таким образом становится собственником завода.



Предприятие производит боеприпасы к стрелковому оружию.