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Патронный завод в Караганде перешёл в республиканскую собственность

Просмотров:148 Опубликовано: Сегодня, 11:06
Патронный завод в Караганде перешёл в республиканскую собственность
Фото из открытого источника
Управлять им теперь будет национальная компания Kazakhstan Engineering.

В Казахстане компания "Казтехнологии" передала в республиканскую собственность патронный завод Steel Manufacturing в Караганде. 23 февраля правительство своим постановлением утвердило договор.

"Принять предложение АО "Казтехнологии" о передаче в республиканскую собственность 100% доли участия в уставном капитале ТОО Steel Manufacturing по договору дарения", – говорится в документе за подписью премьер-министра Алихана Смаилова.

Как гласит постановление, предприятие передали в госсобственность в счёт оплаты акций национальной компании Kazakhstan Engineering, которая таким образом становится собственником завода.

Предприятие производит боеприпасы к стрелковому оружию.


Источник: informburo.kz
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