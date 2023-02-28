Продажа мяса собак в Астане. Министр экологии прокомментировала случай

Министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова прокомментировала инцидент с продажей мяса собак в заведения Астаны, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Касательно собачатины - мы вопрос изучаем. Есть моменты. Должна быть проведена проверка со стороны санитарно-эпидемиологического контроля. Второй момент - в части факта нарушения законодательства ожидаются меры со стороны МВД. Мы, как уполномоченный орган, который разрабатывал данный закон (закон "Об ответственном обращении с животными". - Прим.), буквально вчера обсуждали данный вопрос у себя внутри. Я думаю, что в ближайшее время мы свяжемся и с МВД, и с Минздравом в части выработки дальнейших мер", - сказала министр, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах правительства.
Сулейменова добавила, что в ближайшее время министерство начнет консультации с зоозащитниками и другими представителями гражданского общества, чтобы выработать механизмы, которые будут работать в части реализации закона о защите животных.
"Вопрос в части бродячих животных, я буквально на прошлой неделе была в Атырауской области, встречалась с населением, и вопрос также поднимался. Мы понимаем, что действительно вызывает обеспокоенность и у населения, и у нас самих также. И с жестоким обращением, и вопрос собачатины. Здесь несколько моментов, мы уже провели достаточно большую работу с акиматами в части наличия инфраструктуры, потребности, ситуации и так далее", - добавила она.
Напомним, с помощью волонтеров и сотрудников полиции в Астане был задержан мужчина, который торговал собачьим мясом. У него изъяли оружие и более 750 килограммов собачьего мяса.
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