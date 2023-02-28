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Аким Улытауской области предложил изменить названия нескольких регионов Казахстана

Просмотров:47 Опубликовано: Сегодня, 14:36
Аким Улытауской области предложил изменить названия нескольких регионов Казахстана
Иллюстративное фото
Берик Абдыгалиулы считает, что каждая область должна быть названа в честь исторического, святого места или выдающейся личности.

Аким Улытауской области Берик Абдыгалиулы предложил изменить названия некоторых регионов Казахстана. Об этом он заявил на республиканской научно-практической конференции "Духовное развитие Улытауской области".

"Тот факт, что наша область, которая образовалась только в прошлом году, носит название Улытау, придаёт нам особый дух и силу. Когда область создавалась, были предложения назвать её Центрально-Казахстанской областью. Однако Касым-Жомарт Токаев принял справедливое и историческое решение – назвать её Улытауской областью. Не только Улытау, но и области Жетысу и Абай назвали в честь казахских священных земель и великой личности. Это тоже хорошее и вдохновляющее событие", – сказал Берик Абдыгалиулы.

По мнению главы региона, в Казахстане эта тенденция должна продолжаться.

"Потому что с советского периода существовала традиция давать административные названия областям. До сих пор есть регионы с такими названиями. Я считаю, что и их следует заменить на названия священных земель с тысячелетней историей. Например, если переименовать Западно-Казахстанскую область в Акжайыкскую, Восточно-Казахстанскую – в Алтайскую, Северо-Казахстанскую – в Кызылжарскую и Павлодарскую – в Баянаульскую, это, безусловно, вдохновит всех жителей страны", – резюмировал Берик Абдигалиулы.


Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 1 )

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Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 14:44
Ох уж эти любители переименовывать!
Может это кого и вдохновит, то это будет малый процент ура-патриотов. А остальные просто будут путаться, где Баянаульская, а где Акжайыкская область.
А изменения исторических названий типа Павлодара для меня, например, вообще дикость и напоминает культуру отмены, которая сейчас в моде на "Западе".

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