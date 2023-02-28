В каких регионах Казахстана чаще болеют раком

Жители каких регионов Казахстана больше остальных подвержены онкологическим заболеваниям, рассказала главный онколог Министерства здравоохранения Диляра Кайдарова, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В кулуарах заседания правительства председатель Ассоциации онкологов Казахстана Диляра Кайдарова назвала регионы, жители которых чаще болеют раком.
"На первом месте у нас Северо-Казахстанская область, Восточно-Казахстанская область и Павлодарская область. Те северные регионы, где чаще всего встречается рак легкого и рак молочной железы", - сообщила онколог.
По ее словам, ситуация связана с экологическими факторами в этих регионах.
"В СКО, например, население более стабильное и более пожилое. Рост заболеваний начинается после 50 лет. В Восточном Казахстане, это Усть-Каменогорск и Семей. Но там много предприятий. В Абайской области был полигон, там идут те наследственные заболевания, которые были заложены еще при испытании ядерного оружия. И Алматы, за счет урбанизации. Он сейчас на пятом месте по заболеваемости раком", - пояснила Диляра Кайдарова.
Врач также рассказала, сколько детей в Казахстане болеет раком.
"Около 600 детей заболели онкологическими заболеваниями. Показатель остается стабильным. Роста среди детей, как у взрослых, нет. На первом году жизни чаще всего выявляется онкологическое заболевание, и мы начинаем своевременное лечение. Такие заболевания, как лейкоз, заболевания крови, головного мозга, спинного мозга, костей и почек", - заключила онколог.
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