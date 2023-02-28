Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 28 Февраля
+7...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 449.14 KZT
  • €1 = 473.8 KZT
  • 1 RUB = 5.96 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

В каких регионах Казахстана чаще болеют раком

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:39
В каких регионах Казахстана чаще болеют раком
Иллюстративное фото
Жители каких регионов Казахстана больше остальных подвержены онкологическим заболеваниям, рассказала главный онколог Министерства здравоохранения Диляра Кайдарова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В кулуарах заседания правительства председатель Ассоциации онкологов Казахстана Диляра Кайдарова назвала регионы, жители которых чаще болеют раком.

"На первом месте у нас Северо-Казахстанская область, Восточно-Казахстанская область и Павлодарская область. Те северные регионы, где чаще всего встречается рак легкого и рак молочной железы", - сообщила онколог.

По ее словам, ситуация связана с экологическими факторами в этих регионах.

"В СКО, например, население более стабильное и более пожилое. Рост заболеваний начинается после 50 лет. В Восточном Казахстане, это Усть-Каменогорск и Семей. Но там много предприятий. В Абайской области был полигон, там идут те наследственные заболевания, которые были заложены еще при испытании ядерного оружия. И Алматы, за счет урбанизации. Он сейчас на пятом месте по заболеваемости раком", - пояснила Диляра Кайдарова.

Врач также рассказала, сколько детей в Казахстане болеет раком.

"Около 600 детей заболели онкологическими заболеваниями. Показатель остается стабильным. Роста среди детей, как у взрослых, нет. На первом году жизни чаще всего выявляется онкологическое заболевание, и мы начинаем своевременное лечение. Такие заболевания, как лейкоз, заболевания крови, головного мозга, спинного мозга, костей и почек", - заключила онколог.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика