В июле в Казахстане перенесут один выходной

Проект постановления министерства труда и соцзащиты Казахстана, предусматривающего перенос выходного дня, вынесен для публичного обсуждения до 15 марта.
Казахстанцы могут отдохнуть в июле текущего года четыре дня подряд - с 6 по 8 июля включительно при пятидневной рабочей неделе.
"Перенести день отдыха с субботы 1 июля 2023 года на пятницу 7 июля 2023 года", – говорится в проекте постановления "О переносе дня отдыха в 2023 году", разработанном министерством труда и соцзащиты населения Казахстана. Соответственно, 1 июля - суббота - будет рабочим днем.
Отмечается, что перенос выходного осуществляется "в целях рационального использования рабочего времени".
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