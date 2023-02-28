При каких условиях уличная торговля разрешена в Казахстане

В прокуратуре Енбекшиказахского района Алматинской области рассказали, как защититься предпринимателям-лоточникам, которые торгуют на улицах, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Пенсионеры с дачными яблоками на перекрестках, мед и арбузы на трассах, бабушки с семечками возле ТЦ – таких торговцев-лоточников мы видим повсюду в городах и более-менее крупных населенных пунктах. Доход от торговли у таких бизнесменов мизерный, к тому же работают они на свой страх и риск. Ведь продажа товаров вне торговых точек запрещена и карается существенным штрафом. Конечно, развитие малого и среднего бизнеса - одно из главных направлений государственной политики. Местные акиматы должны поддерживать, развивать и создавать условия для частного предпринимательства. А защищать права производителей и торговцев обязаны все госорганы. Но так происходит далеко не всегда.
"Например, для развития внутренней торговли районные и сельские акиматы должны создавать специальные торговые площадки типа ярмарок или временных мини-базаров. Там местные фермеры и торговцы могут, например в выходные дни, цивилизованно сбывать свою продукцию. Таковы нормы закона "О торговой деятельности". Однако, как показала проверка, в некоторых районах этот закон не соблюдается. Мобильная группа по защите и восстановлению законных прав предпринимателей выяснила, что, например, в Енбекшиказахском районе таких временных точек для торговли вовсе нет", - сообщили в прокуратуре Енбекшиказахского района Алматинской области.
Как выяснилось, только в прошлом году за торговлю в неположенном месте в этом районе оштрафовали 783 предпринимателя.
"Это незаконно. Привлечь лоточника к административной ответственности можно, только если у него есть выбор - торговать на улице или в специально отведенном для этого месте. А если таких временных ярмарок нет, то и наказывать предпринимателей власти не должны. Поэтому прокуратура отменила протоколы полицейских. Другое дело, что лоточники, как и все торговцы, обязаны платить налоги. Иначе им грозит штраф более 1 МРП. А если предприниматель отказывается погашать задолженность, налоговый орган не позднее 5 рабочих дней направляет приказ в органы юстиции либо в региональную палату частных судебных исполнителей. Таковы правила в отношении физических лиц. Однако это не касается зарегистрированных индивидуальных предпринимателей", - проинформировали в прокуратуре.
Таким образом, подытожили в прокуратуре, если в вашем населенном пункте нет специальных мест для мелкой розничной торговли, вы можете безнаказанно реализовывать товар на любой улице. А открытие ИП поможет вам избежать штрафа за торговлю в неположенном месте.
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