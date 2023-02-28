Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 28 Февраля
+7...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.82 KZT
  • €1 = 472.75 KZT
  • 1 RUB = 5.96 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

При каких условиях уличная торговля разрешена в Казахстане

Просмотров:123 Опубликовано: Сегодня, 17:29
При каких условиях уличная торговля разрешена в Казахстане
Иллюстративное фото
В прокуратуре Енбекшиказахского района Алматинской области рассказали, как защититься предпринимателям-лоточникам, которые торгуют на улицах, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Пенсионеры с дачными яблоками на перекрестках, мед и арбузы на трассах, бабушки с семечками возле ТЦ – таких торговцев-лоточников мы видим повсюду в городах и более-менее крупных населенных пунктах. Доход от торговли у таких бизнесменов мизерный, к тому же работают они на свой страх и риск. Ведь продажа товаров вне торговых точек запрещена и карается существенным штрафом. Конечно, развитие малого и среднего бизнеса - одно из главных направлений государственной политики. Местные акиматы должны поддерживать, развивать и создавать условия для частного предпринимательства. А защищать права производителей и торговцев обязаны все госорганы. Но так происходит далеко не всегда.

"Например, для развития внутренней торговли районные и сельские акиматы должны создавать специальные торговые площадки типа ярмарок или временных мини-базаров. Там местные фермеры и торговцы могут, например в выходные дни, цивилизованно сбывать свою продукцию. Таковы нормы закона "О торговой деятельности". Однако, как показала проверка, в некоторых районах этот закон не соблюдается. Мобильная группа по защите и восстановлению законных прав предпринимателей выяснила, что, например, в Енбекшиказахском районе таких временных точек для торговли вовсе нет", - сообщили в прокуратуре Енбекшиказахского района Алматинской области.

Как выяснилось, только в прошлом году за торговлю в неположенном месте в этом районе оштрафовали 783 предпринимателя.

"Это незаконно. Привлечь лоточника к административной ответственности можно, только если у него есть выбор - торговать на улице или в специально отведенном для этого месте. А если таких временных ярмарок нет, то и наказывать предпринимателей власти не должны. Поэтому прокуратура отменила протоколы полицейских. Другое дело, что лоточники, как и все торговцы, обязаны платить налоги. Иначе им грозит штраф более 1 МРП. А если предприниматель отказывается погашать задолженность, налоговый орган не позднее 5 рабочих дней направляет приказ в органы юстиции либо в региональную палату частных судебных исполнителей. Таковы правила в отношении физических лиц. Однако это не касается зарегистрированных индивидуальных предпринимателей", - проинформировали в прокуратуре.

Таким образом, подытожили в прокуратуре, если в вашем населенном пункте нет специальных мест для мелкой розничной торговли, вы можете безнаказанно реализовывать товар на любой улице. А открытие ИП поможет вам избежать штрафа за торговлю в неположенном месте.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика