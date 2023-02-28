Закрывается старейшая газета Казахстана

Редакция «Экспресс К» попрощалась с читателями.



На сайте «Экспресс К» во вторник, 28 февраля, опубликована прощальная заметка коллектива с читателями под названием «103 года спустя. «Экспресс К» говорит до свидания». «Миссия одного из старейших информационных изданий Казахстана подошла к концу. Редакция «Экспресс К» завершает работу и закрывается», – пишет автор заметки Николай Иващенко.



Издание начиналось в 1920 году как «Юношеская правда», до 1928 года газета издавалась под названием «Комсомолец», а большую часть «своей вековой истории» известна как «Ленинская смена». К 1980-м годам ежедневный тираж газеты достигал 300 тыс. экземпляров.



«Ленинская смена» стала настоящей кузницей кадров для отечественной журналистики, – рассказывает автор заметки. – Практически каждый известный казахстанский журналист старшего поколения либо начинал карьеру в «Ленсмене», либо работал здесь в определенный период своей жизни». Он перечисляет журналистов, работавших в газете: Тимур Неталиев, Вадим Борейко, Галина Выборнова, Адил Ибраев, Булат Тарнуев, Юрий Крикунов и другие.



Название «Экспресс К» появилось в 1991 году. Вместе с этим сменился и курс – с молодежной на общественно-политическую тематику. В 2021 году началась «масштабная смена формата», вышел последний печатный номер газеты – 19538-й, и был запущен новый сайт, который впервые в истории издания включал казахскую версию.



«Раз уж речь зашла о цифрах, то вот несколько примеров. Так, 1 мая 2021 года обновленный сайт «Экспресс К» посетили 4600 пользователей. Всего год спустя, 5 мая 2022 года, портал уже показал пиковый результат: 291 850 пользователей за сутки (…) – пишет Николай Иващенко. – В целом же менее чем за два года работы обновленный сайт посетили 19 341 392 пользователя, проведено 99 721 273 сессии, общее число просмотров достигло 132 325 339. Кстати, более 56 млн просмотров приходится на казахскую редакцию, которая, повторимся, вообще начинала с нуля».



О возможном закрытии «Экспресс К» стало известно в ноябре 2022 года. Тогда акционер ERG Александр Машкевич сказал журналистам, что ERG «уходит от владения медиаресурсами» и находится в процессе переговоров с коллективом издания. Компания, уточнил он, планирует сфокусироваться на своем бизнесе – горнодобывающей, металлургической деятельности.