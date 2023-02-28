Ситуация очень сложная для Казахстана - Тлеуберди о санкциях

Премьер-министр - министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди сообщил на встрече с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, что в Казахстане все сектора экономики попали под вторичные санкции, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Вы беспокоитесь о том, насколько сильно ваша экономика взаимосвязаны с Россией, потому что вы все-таки рассматриваете потенциал работы с новыми союзниками, партнерами, такими как США для дальнейшего прогресса?", - спросил журналист у Тлеуберди.



"Мне бы хотелось сказать о том, что Казахстан имеет исторические связи как с Россией, так и с Украиной. Наши экономики действительно взаимосвязаны вот уже длительное время и именно по этой причине эта ситуация является очень сложной для нас, для нашей экономики. У нас нет ни одной компании, ни одного сектора, которые находились бы под вторичными санкциями.



Мы пытаемся избежать негативных воздействий, санкций. Вы наверно, понимаете, что Казахстан является членом Евразийского союза и у нас нет каких-либо таможенных границ, между Казахстаном, Россией и другими членами данного союза. Именно поэтому бывает очень сложно управлять процессами свободной торговли, товарами и услугами между нашими границами. Но в тоже самое время, мы пытаемся избежать каких-либо возможностей уклонения от санкций Россией или же прочими иностранными компаниями", - сказал Тлеубреди, отвечая на вопрос журналиста на брифинге МИД.



Напомним, Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Астану этой ночью. Ранее он высказывался о Казахстане. По словам госсекретаря, Соединенные Штаты привержены суверенитету, независимости и территориальной целостности Казахстана.