США решительно поддерживают реформы, объявленные Президентом Токаевым - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты решительно поддерживают реформы, объявленные в Казахстане Президентом Касым-Жомартом Токаевым, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Партнерство между США и Казахстаном продолжает развиваться. США - первая страна, которая признала независимость Казахстана. И мы продолжаем придерживаться этой позиции. Я подтвердил, что Казахстан, как и другие страны, может самостоятельно определять свое будущее. (...) . Я также хочу сказать, что Соединенные Штаты решительно поддерживают программу реформ, объявленную Президентом Касым-Жомартом Токаевым в марте прошлого года. Мы ожидаем с нетерпением дополнительных конкретных шагов, которые Казахстан предпримет для реализации этой программы, расширения участия общественности, повышения подотчетности правительства, борьбе с коррупции, введения ограничений на президентские сроки и защиты прав человека", - заявил Блинкен на брифинге в Министерстве иностранных дел Казахстана в Астане.
Эти реформы, по словам Блинкена, являются важной причиной того, что иностранные инвесторы, в том числе и США, обращаются к Казахстану.
"Казахстан продолжает оставаться ценным партнером по ключевым глобальным вопросам: сокращение распространения ядерного оружия путем демонтажа ракет советской эпохи, вклад в важные миротворческие миссии от Ливана до Мали, исследования Галактики и посредством космического сотрудничества. Мы благодарим, Казахстан за лидерство в Центральной Азии и за проведение сегодняшней министерской встречи в формате C5 + 1. Четвертой по счету, в который я принимаю участие", - заметил Блинкен.
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