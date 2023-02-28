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Единственный завод по производству медицинских шприцев может закрыться в Атырау

Просмотров:92 Опубликовано: Сегодня, 21:19
Единственный завод по производству медицинских шприцев может закрыться в Атырау
Фото: Almaty.tv.
Единственный завод по производству медицинских шприцев может закрыться в Атырау. Владелец предприятия рискует разориться и просит помощи у местных властей. Прекращение работы может вызвать дефицит одного из главных медицинских инструментов в регионе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Завод работает 13 лет. Здесь производится до 160 миллионов шприцев в год. На предприятии трудится порядка 160 человек. Однако последние шесть лет отечественная продукция не пользуется спросом. По словам директора завода, медучреждения покупают шприцы за рубежом из-за разницы в цене. Само предприятие вынуждено работать на экспорт, чтобы сводить концы с концами.

"На сегодняшний день 95 процентов поставок делаем в страны СНГ. Приходится участвовать в тендерах там. В чужой стране очень тяжело. Там есть местные поставщики, местные производители. Нас просто сдвигают. Из-за этого у нас все поставки идут рвано, без какого-либо планирования. И если руководство страны нам как-то не пойдет навстречу, не поможет, возможно, нам придется даже пойти на закрытие", - рассказал директор завода Аслан Кабдуллин.

Впрочем, сейчас ситуация на рынке изменилась. По разным причинам многие дистрибьюторы не принимают заявки на поставку шприцев, из-за чего большой объем закрывает местный завод. Однако если он все же закроется, то в регионе может возникнуть дефицит этой продукции. Местные власти сообщили, что в курсе ситуации, но повлиять на нее не могут.

"Это решаем не мы. Решение таких вопросов остается за компанией "СК-Фармация" и Минздравом. Они должны рассмотреть проблему и принять решение", - сообщил руководитель областного управления общественного здравоохранения Асхан Байдуалиев.

"Когда мы выходили на связь с Управлением общественного здравоохранения Атырауской области, ни о каком дефиците нам не сообщали", - ответил руководитель отдела департамента лекарственной политики МЗ РК Мейиржан Абдиханулы.

Сейчас владелец просит помощи у государства, чтобы остаться на плаву. По его словам, если занять нишу на отечественном рынке не удастся, предприятие, возможно, придется закрыть.


Источник: tengrinews.kz
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