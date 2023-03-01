Сын КНБ-шника жестоко избил солдата в казарме: дело получило неожиданный поворот

«Двусторонний перелом челюсти со смещением, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лобной области…». Такой диагноз был поставлен избитому солдату-срочнику в/ч 30238, когда его после драки с сослуживцем более старшего призыва привезли в Актюбинскую городскую больницу.Медиа-портал Caravan.kz рассказывал уже об этом ЧП со слов матери, Елены Гринишиной. Сегодня эта нашумевшая история получила неожиданное продолжение…К пострадавшему солдату-срочнику Богдану Гринишину в палату военного госпиталя пришел дознаватель из отдела военной полиции Алматинского гарнизона и, допросив под протокол, взял подписку о неразглашении. Отныне молодому солдату запрещается что-либо рассказывать третьим лицам, включая СМИ, что с ним произошло в воинской части. В принципе, до этой юридической формальности пострадавший солдат уже успел рассказать все подробно сначала своей маме, а потом советнику министра обороны Айгуль Тулембаевой.«Сегодня я посетила военно-клинический госпиталь Министерства обороны РК г. Алматы, чтобы увидеть своими глазами и убедиться, что с солдатом срочной службы Богданом Гришининым все хорошо, - сообщила на своей страничке в социальных сетях советник министра обороны Айгуль Тулембаева. - Недавно в отдельных СМИ прошла информация о том, что его жестоко избил другой солдат. Хочу всех, кто за него переживает, успокоить – он чувствует себя хорошо и быстро идет на поправку. Мы с ним поговорили, он рассказал мне подробности конфликта. Учитывая, что идет следствие, я не могу разглашать подробности. Но я уверена, что все виновные понесут заслуженное наказание.После завершения лечения он продолжит службу, так как по медицинским показаниям степень его годности к воинской службе не меняется...Данный инцидент в Министерстве обороны взят на личный контроль министра обороны РК».- Ссылку на это сообщение в Фейсбук мне сбросили из Комитета солдатских матерей, - делится Елена Гринишина. – Мне пока никто не звонил: ни из Минобороны, ни из воинской части, где служил мой сын, ни родители солдата, избившего Богдана. И я не собираюсь это делать, хотя надо было бы. Айгуль Тулембаева фамилию нашего сына написала с ошибкой. Он не Гришинин, а Гринишин. Ну да ладно. А вот то, что советник министра обороны заверила в соцсетях, что это дело теперь находится на личном контроле у генерал-полковника Руслана Жаксылыкова, конечно же, очень хорошо. Будем надеяться, что те, кому положено крепить дисциплину среди солдат по долгу своей офицерской службы и своим командирским обязанностям, наконец-то обратят внимание на то, что в солдатских казармах происходят конфликты, выходящие за рамки дозволенного.Дедовщина в армии есть, как бы ее ни старались отрицать. Солдаты ведь не просто повздорили, а потом помирились. Мой сын был буквально на грани жизни и смерти, когда его сослуживец избивал жестоко и душил(!), не позволяя подняться на ноги. Бил по голове, в височную часть, по горлу. Алихан Далабай, как рассказывал Богдан, цинично добивал его, лежачего, руками и ногами. Избивал в бытовой комнате, где не установлены камеры видеонаблюдения. Я, как мать, никому не давала подписку о неразглашении чего-либо и могу говорить об этом открыто, так как очень хочу, чтобы подобное никогда не происходило в других воинских частях и подразделениях по всему Казахстану. Чтобы командиры несли персональную ответственность за каждый случай сокрытия рукоприкладства в армии. Чтобы впредь ничего не скрывали от вышестоящего руководства и сразу принимали меры, а не когда-нибудь потом.АРМЕЙСКИЙ ПАЦИЕНТНапомним, инцидент произошел рано утром в солдатской казарме в/ч 30238, когда дневальный по роте рядовой Богдан Гринишин домывал пол, а его сослуживец Алихан Далабай проходил «туда и обратно несколько раз». На замечание дневального «не ходить по чистому полу, хотя бы пока не высохнет на нем вода», бывший морпех более старшего призыва ответил сначала ударом в живот, а затем в челюсть. Молодой солдат ответил ударом шваброй по шее. Не стал поддаваться старшему по призыву, проявил характер. Старшина роты дерущихся разнял и «поругал обоих за несдержанность» как зафиксировано в деле, но когда ушел в каптерку, то драка продолжилась уже в бытовой комнате, куда «дед» затащил «салагу» и жестоко избил.По словам матери избитого и истекающего кровью солдата, в воинской части 30238 ее сыну «никто даже не пытался оказать первую медицинскую помощь». С жуткой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и открытым переломом челюсти молодого солдата спрятали в бытовой комнате, и только ближе к обеду, когда от невыносимой боли парень начал терять сознание, замполит части все же повез его в гражданскую больницу скорой медицинской помощи, но там почему-то представил солдата как человека гражданского, а не военнослужащего его части.- Командир части подполковник Амир Айткожин несколько дней назад звонил Богдану и рассказывал ему, что того солдата, который его жестоко избил, изолировали в специализированное медицинское учреждение, так как он представляет серьезную угрозу для воинского коллектива, - продолжает Елена Гринишина. – Страшно подумать, что было бы, если бы инцидент случился где-нибудь в карауле. Там, где боевое оружие. Солдат с неуравновешенной психикой в порыве гнева запросто мог бы всех сослуживцев перестрелять из автомата Калашникова. Страшно от этого.РЕАКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫМинистр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков уже собирал в столице командиров воинских частей и заслушивал их доклады о состоянии дел во вверенных им воинских частях. Ставил перед офицерами задачи, направленные на дальнейшее повышение боеготовности и боеспособности войск, укрепление дисциплины и правопорядка.– Сборы прошли с большой пользой, было много практических занятий. Полученные знания помогут нам в управлении подчиненными подразделениями и личным составом в ходе выполнения служебно-боевых задач, – отметил командир воинской части 06708 подполковник Жасулан Абеков. - Программа сборов предусматривала лекционные и практические занятия, тренинги и тестирование. Мы все - командиры бригад и полков - прошли тестирование на знание норм законодательства, тактических нормативов, положений инструкций по службе общевойсковых штабов, знаний в области организации мероприятий боевой подготовки и повседневной жизнедеятельности подразделений.Медиа-порталу Caravan.kz стало известно, что в войсковой части 30238 сменился заместитель командира по воспитательной и идеологической работе. Работать с личным составом теперь предстоит другому офицеру.- По-человечески мне, конечно же, жаль того молодого человека, который в пылу гнева набросился на моего сына, - заканчивает разговор Елена Гринишина. – Ломается судьба, рушатся надежды, меняются какие-то семейные планы. Но, как мне кажется, в этой ситуации родители Алихана Далабай проявляют непростительное равнодушие. Отец солдата прапорщик ПС КНБ Канат А., который служит в учебном центре, расположенном в Алматинской области, приходил к моему сыну в госпиталь и пытался давить на него, чтобы тот не давал показания против его сына. Мол, все в армии дерутся, и ничего в этом зазорного нету. Просто надо было командирам разнять вовремя дерущихся солдат и наказать обоих, посадить на гауптвахту. Бог ему судья. Но то, что пришлось пережить мне тогда, как матери - врагу не пожелаешь.Автор: Владимир Северный